Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Жирона
Атлетико - Жирона: обзор матча 02 апреля 2019
Атлетико
02.04.2019, вторник, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Жирона
76'
Д. Годин
90+4'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Жирона
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
Витоло
90'
+4
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Мората
85'
84'
Замена
В. Фернандес
️️️️
П. Понс
78'
Замена
П. Робертс
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
Д. Годин
76'
69'
Замена
Э. Лосано
️️️️
Порту
Замена
Витоло
️️️️
Ф. Луис
65'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Парти
56'
Желтая карточка
С. Ариас
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
12
Дуглас Луис
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Жирона
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-3-2
13
Облак
20
Хименес
2
Годин
16
Луис
4
Ариас
16
Родри
6
Коке
18
Парти
8
Ньигес
7
Гризманн
21
Мората
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
23
Порро
4
Алкала
20
Эспиноcа
5
Муниеса
8
Понс
24
Гарсия
12
Луис
10
Порту
10
Гарсия
22
Думбия
21
Мората
20
Хуанфран
20
Хуанфран
21
Мората
16
Луис
7
Витоло
7
Витоло
16
Луис
18
Парти
10
Корреа
10
Корреа
18
Парти
8
Понс
17
Фернандес
17
Фернандес
8
Понс
22
Думбия
16
Робертс
16
Робертс
22
Думбия
10
Порту
11
Лосано
11
Лосано
10
Порту
Остались в запасе
Атлетико
Жирона
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
6
Алекс Гранель
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Атлетико - Жирона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Новости команд
Все
Атлетико
Жирона
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
09:13
Определен игрок года в Азии
19 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Аякс» купил футболиста сборной Украины
27 августа
1
«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
4 августа
Игрок «Барселоны» перейдет в «Аякс»
3 июля
Тер Стеген определился с новой командой
26 июня
3
204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
12 июня
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+