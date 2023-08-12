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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Жирона
Реал Сосьедад - Жирона: обзор матча 12 августа 2023
Реал Сосьедад
12.08.2023, суббота, 18:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Жирона
5'
Т. Кубо
72'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Жирона
90'
+2
Желтая карточка
П. Газзанига
90'
+1
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
У. Садик
90'
+1
90'
+1
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
А. Мартинес
86'
Замена
И. Мартин
️️️️
Я. Эррера
Желтая карточка
Й. Оласагасти
85'
Замена
Й. Оласагасти
️️️️
Б. Турриэнтес
80'
79'
Желтая карточка
М. Гутьеррес
Замена
У. Садик
️️️️
М. Оярсабаль
75'
Замена
А. Сола
️️️️
Х. Траоре
74'
Замена
М. Чо
️️️️
Т. Кубо
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Довбик
Пас отдал
В. Цыганков
64'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Савиньо
64'
Замена
П. Торре
️️️️
Я. Коуто
64'
Замена
А. Довбик
️️️️
К. Стуани
Замена
А. Барренечеа
️️️️
К. Фернандес Луна
59'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
К. Стуани
9'
Желтая карточка
А. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Т. Кубо
Пас отдал
А. Муньос
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
17
Савиньо
ПВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
6
Умар Садик
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Жирона
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
16
Сильви Клуа
ЦП
20
Пабло Торре
АП
23
Иван Мартин
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
9
Артем Довбик
ЦФ
23
Икер Альмена
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
24
Ле Норман
14
Траоре
8
Турриэнтес
36
Субименди
10
Оярсабаль
10
Мендес
14
Кубо
14
Фернандес Луна
4-1-2-2-1
13
Газзанига
27
Коуто
22
Мартинес
17
Блинд
3
Гутьеррес
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
11
Цыганков
17
Савиньо
7
Стуани
14
Траоре
20
Сола
20
Сола
14
Траоре
8
Турриэнтес
8
Оласагасти
8
Оласагасти
8
Турриэнтес
14
Фернандес Луна
7
Барренечеа
7
Барренечеа
14
Фернандес Луна
10
Оярсабаль
6
Садик
6
Садик
10
Оярсабаль
14
Кубо
50
Чо
50
Чо
14
Кубо
22
Мартинес
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
22
Мартинес
27
Коуто
20
Торре
20
Торре
27
Коуто
21
Эррера
23
Мартин
23
Мартин
21
Эррера
17
Савиньо
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Савиньо
7
Стуани
9
Довбик
9
Довбик
7
Стуани
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
15
Пабло Марин
АП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Карлос
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Сильви Клуа
ЦП
21
Ману Вальехо
ЛВ
23
Икер Альмена
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
2 : 1
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Информация о матче
Где смотреть матч:
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