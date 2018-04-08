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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Жирона
Реал Сосьедад - Жирона: обзор матча 08 апреля 2018
Реал Сосьедад
08.04.2018, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
5 : 0
Завершен
Жирона
11'
С. Каналес
35'
А. Янузай
71'
М. Оярсабаль
85'
М. Оярсабаль
88'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Жирона
ГОЛ! 5:0!
Хуанми
Пас отдал
Д. Зурутуса
88'
ГОЛ! 4:0!
М. Оярсабаль
85'
ГОЛ! 3:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Д. Зурутуса
71'
66'
Желтая карточка
Й. Мохика
65'
Желтая карточка
А. Гранель
Желтая карточка
С. Каналес
65'
Желтая карточка
Э. Морено
40'
ГОЛ! 2:0!
А. Янузай
Пас отдал
Р. Пардо
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Каналес
Пас отдал
А. Элустондо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
3-2-1-3-1
13
Мойя
6
Элустондо
15
Морено
16
Навас
77
Родригес
5
Субельдия
14
Пардо
21
Оярсабаль
20
Каналес
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
3-3-1-2-1
37
Буну
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Рамальо
24
Маффео
8
Понс
22
Мохика
6
Гранель
10
Порту
10
Гарсия
7
Стуани
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Жирона
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
Главный тренер
Кике Альварес
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Кике Альварес
Статистика матча Реал Сосьедад - Жирона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
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