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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Реал Сосьедад
Жирона - Реал Сосьедад: обзор матча 17 ноября 2017
Жирона
17.11.2017, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
64'
К. Стуани
7'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жирона - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Порту
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
Порту
64'
47'
Желтая карточка
А. Янузай
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
45'
Желтая карточка
Й. Мохика
43'
Желтая карточка
П. Маффео
40'
37'
Желтая карточка
Д. Льоренте
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
М. Оярсабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
37
Яссин Буну
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
6
Алекс Гранель
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Жирона
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-3-1-2-1
37
Буну
5
Муниеса
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
22
Мохика
24
Тимор
24
Маффео
6
Гранель
10
Гарсия
10
Порту
7
Стуани
4-3-2-1
28
Рульи
20
Одриосола
26
Мартинес
3
Льоренте
77
Родригес
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
10
Прието
24
Янузай
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Жирона
Реал Сосьедад
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
11
Адай
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
14
Майкл Олунга
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Кике Альварес
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Жирона - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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