12 декабря 2025 10:19
Парма - Лацио
13 дек. 2025, суббота 20:00 | Италия. Серия А, 15 турПерейти в онлайн матча
13 декабря в 15-м туре итальянской Серии А встречаются «Парма» и «Лацио». Игра состоится в Парме, начало – в 20:00 (мск).
«Парма»
Команда Карлоса Куэсты находится на 15-й позиции, набрав 14 очков. «Парма» добыла 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей – 10:17.
Последние результаты «Пармы»:
- 08.12.25 «Пиза» – «Парма» – 0:1;
- 04.12.25 «Болонья» – «Парма» – 2:1;
- 29.11.25 «Парма» – «Удинезе» – 0:2.
«Лацио»
Римляне набрали 19 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Маурицио Сарри добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 16:11.
Предыдущие результаты «Лацио»:
- 07.12.25 «Лацио» – «Болонья» – 1:1;
- 04.12.25 «Лацио» – «Милан» – 1:0;
- 29.11.25 «Милан» – «Лацио» – 1:0.
Очные встречи
- 28.04.25 «Лацио» – «Парма» – 2:2;
- 01.12.24 «Парма» – «Лацио» – 3:1;
- 12.05.21 «Лацио» – «Парма» – 1:0;
- 21.01.21 «Лацио» – «Парма» – 2:1;
- 10.01.21 «Парма» – «Лацио» – 0:2.
Прогноз на матч «Парма» – «Лацио»
В минувшем сезоне «орлы» набрали всего 1 очко в 2 матчах с «крестоносцами». На выезде подопечные Сарри не блещут – 1 победа в 7 матчах сезона, а в последних 4 играх на выезде римляне не могут даже забить.
Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.
Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.