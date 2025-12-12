13 декабря в 15-м туре итальянской Серии А встречаются «Парма» и «Лацио». Игра состоится в Парме, начало – в 20:00 (мск).

«Парма»

Команда Карлоса Куэсты находится на 15-й позиции, набрав 14 очков. «Парма» добыла 3 победы, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений, разница мячей – 10:17.

Последние результаты «Пармы»:

08.12.25 «Пиза» – «Парма» – 0:1;

04.12.25 «Болонья» – «Парма» – 2:1;

29.11.25 «Парма» – «Удинезе» – 0:2.

«Лацио»

Римляне набрали 19 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Маурицио Сарри добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 16:11.

Предыдущие результаты «Лацио»:

07.12.25 «Лацио» – «Болонья» – 1:1;

04.12.25 «Лацио» – «Милан» – 1:0;

29.11.25 «Милан» – «Лацио» – 1:0.

Очные встречи

28.04.25 «Лацио» – «Парма» – 2:2;

01.12.24 «Парма» – «Лацио» – 3:1;

12.05.21 «Лацио» – «Парма» – 1:0;

21.01.21 «Лацио» – «Парма» – 2:1;

10.01.21 «Парма» – «Лацио» – 0:2.

Прогноз на матч «Парма» – «Лацио»

В минувшем сезоне «орлы» набрали всего 1 очко в 2 матчах с «крестоносцами». На выезде подопечные Сарри не блещут – 1 победа в 7 матчах сезона, а в последних 4 играх на выезде римляне не могут даже забить.

Прогноз – 1Х с коэффициентом 1.75.

Прогноз на точный счет – 1:1 с коэффициентом 7.00.