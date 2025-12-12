Матч на «Терф Мур» пройдет в условиях серьезного турнирного давления. «Бернли» находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках, тогда как «Фулхэм» старается удержаться в середине таблицы и сохранить дистанцию от опасной зоны. Обе команды испытывают проблемы в обороне, что делает встречу потенциально результативной и нервной.

«Бернли»

Хозяева переживают тяжелый отрезок сезона. Шесть поражений подряд в чемпионате и 11 пропущенных мячей за последние пять матчей – ключевые показатели текущего кризиса. «Бернли» пропускает в семи турах кряду, при этом средний показатель составляет 2.20 гола за игру. Атака работает нестабильно: всего 0.80 забитого мяча в среднем за последние пять встреч. Тем не менее, против «Фулхэма» команда традиционно играет увереннее и забивает этому сопернику в десяти матчах подряд, что дает основания рассчитывать на гол даже при неудачных результатах.

«Фулхэм»

Гости выглядят немного стабильнее, но также не обходятся без проблем. «Фулхэм» забивает в четырех матчах подряд и в среднем отличается 1.60 гола за игру за последний отрезок, однако оборона часто дает сбои – 2.00 пропущенных мяча в среднем за пять встреч. Команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, особенно на выезде. Тем не менее атакующий потенциал позволяет «Фулхэму» рассчитывать на результат даже в непростых матчах, особенно против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Бернли»

Проиграл 6 последних матчей Премьер-лиги

Пропускает в 7 турах подряд

В среднем 0.80 забитого и 2.20 пропущенного гола за игру

Забивает «Фулхэму» в 10 очных матчах подряд

Не проигрывал «Фулхэму» в 7 последних очных встречах

«Фулхэм»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.60 забитого гола за игру

Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 турах подряд

Набрал 17 очков и идет выше зоны вылета

Прогноз на матч «Бернли» – «Фулхэм»

Обе команды уязвимы в обороне и регулярно допускают ошибки, особенно под давлением. «Бернли» будет играть агрессивно, так как терять очки уже критично, а «Фулхэм» способен ответить за счет более организованной атаки. С учетом статистики личных встреч и текущей формы команд наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами и открытая игра с моментами у обоих ворот.

Рекомендованные ставки: