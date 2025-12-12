Введите ваш ник на сайте
«Бернли» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

12 декабря 2025 9:15
Бернли - Фулхэм
13 дек. 2025, суббота 20:30 | Англия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку

Матч на «Терф Мур» пройдет в условиях серьезного турнирного давления. «Бернли» находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках, тогда как «Фулхэм» старается удержаться в середине таблицы и сохранить дистанцию от опасной зоны. Обе команды испытывают проблемы в обороне, что делает встречу потенциально результативной и нервной.

«Бернли»

Хозяева переживают тяжелый отрезок сезона. Шесть поражений подряд в чемпионате и 11 пропущенных мячей за последние пять матчей – ключевые показатели текущего кризиса. «Бернли» пропускает в семи турах кряду, при этом средний показатель составляет 2.20 гола за игру. Атака работает нестабильно: всего 0.80 забитого мяча в среднем за последние пять встреч. Тем не менее, против «Фулхэма» команда традиционно играет увереннее и забивает этому сопернику в десяти матчах подряд, что дает основания рассчитывать на гол даже при неудачных результатах.

«Фулхэм»

Гости выглядят немного стабильнее, но также не обходятся без проблем. «Фулхэм» забивает в четырех матчах подряд и в среднем отличается 1.60 гола за игру за последний отрезок, однако оборона часто дает сбои – 2.00 пропущенных мяча в среднем за пять встреч. Команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, особенно на выезде. Тем не менее атакующий потенциал позволяет «Фулхэму» рассчитывать на результат даже в непростых матчах, особенно против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Бернли»

  • Проиграл 6 последних матчей Премьер-лиги
  • Пропускает в 7 турах подряд
  • В среднем 0.80 забитого и 2.20 пропущенного гола за игру
  • Забивает «Фулхэму» в 10 очных матчах подряд
  • Не проигрывал «Фулхэму» в 7 последних очных встречах

«Фулхэм»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.60 забитого гола за игру
  • Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 турах подряд
  • Набрал 17 очков и идет выше зоны вылета

Личные встречи
58% (7)
25% (3)
17% (2)
22
Забитых мячей
15
1.83
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
2 : 2
03.02.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
0 : 2
23.12.2023
Бернли
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0 : 2
10.05.2021
Бернли
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1 : 1
17.02.2021
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Фулхэм
0 : 3
24.01.2021
Бернли
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
2 : 1
12.01.2019
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
4 : 2
26.08.2018
Бернли
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Фулхэм
2 : 3
08.03.2016
Бернли
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бернли
3 : 1
03.11.2015
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
3 : 0
09.02.2010
Бернли
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1 : 1
12.12.2009
Фулхэм
Кубок Английской лиги,
Бернли
1 : 0
23.09.2008
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Бернли» – «Фулхэм»

Обе команды уязвимы в обороне и регулярно допускают ошибки, особенно под давлением. «Бернли» будет играть агрессивно, так как терять очки уже критично, а «Фулхэм» способен ответить за счет более организованной атаки. С учетом статистики личных встреч и текущей формы команд наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами и открытая игра с моментами у обоих ворот.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Фулхэм с форой (0) – коэффициент 1.78

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Фулхэм Бернли
18+
  • Читайте нас: 