Матч на «Терф Мур» пройдет в условиях серьезного турнирного давления. «Бернли» находится в зоне вылета и отчаянно нуждается в очках, тогда как «Фулхэм» старается удержаться в середине таблицы и сохранить дистанцию от опасной зоны. Обе команды испытывают проблемы в обороне, что делает встречу потенциально результативной и нервной.
«Бернли»
Хозяева переживают тяжелый отрезок сезона. Шесть поражений подряд в чемпионате и 11 пропущенных мячей за последние пять матчей – ключевые показатели текущего кризиса. «Бернли» пропускает в семи турах кряду, при этом средний показатель составляет 2.20 гола за игру. Атака работает нестабильно: всего 0.80 забитого мяча в среднем за последние пять встреч. Тем не менее, против «Фулхэма» команда традиционно играет увереннее и забивает этому сопернику в десяти матчах подряд, что дает основания рассчитывать на гол даже при неудачных результатах.
«Фулхэм»
Гости выглядят немного стабильнее, но также не обходятся без проблем. «Фулхэм» забивает в четырех матчах подряд и в среднем отличается 1.60 гола за игру за последний отрезок, однако оборона часто дает сбои – 2.00 пропущенных мяча в среднем за пять встреч. Команда регулярно позволяет соперникам создавать моменты, особенно на выезде. Тем не менее атакующий потенциал позволяет «Фулхэму» рассчитывать на результат даже в непростых матчах, особенно против соперников из нижней части таблицы.
Факты о командах
«Бернли»
- Проиграл 6 последних матчей Премьер-лиги
- Пропускает в 7 турах подряд
- В среднем 0.80 забитого и 2.20 пропущенного гола за игру
- Забивает «Фулхэму» в 10 очных матчах подряд
- Не проигрывал «Фулхэму» в 7 последних очных встречах
«Фулхэм»
- Забивает в 4 матчах подряд
- В среднем 1.60 забитого гола за игру
- Пропускает 2.00 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 турах подряд
- Набрал 17 очков и идет выше зоны вылета
Прогноз на матч «Бернли» – «Фулхэм»
Обе команды уязвимы в обороне и регулярно допускают ошибки, особенно под давлением. «Бернли» будет играть агрессивно, так как терять очки уже критично, а «Фулхэм» способен ответить за счет более организованной атаки. С учетом статистики личных встреч и текущей формы команд наиболее логичным сценарием выглядит обмен голами и открытая игра с моментами у обоих ворот.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.85
- Фулхэм с форой (0) – коэффициент 1.78