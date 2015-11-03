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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Фулхэм
Бернли - Фулхэм: обзор матча 03 ноября 2015
Бернли
03.11.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 1
Завершен
Фулхэм
18'
А. Грэй
37'
А. Грэй
90+1'
М. Тэйлор
51'
Р. МакКормак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Фулхэм
ГОЛ! 3:1!
М. Тэйлор
Пас отдал
С. Эрфилд
90'
+1
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
87'
78'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. О'Хара
78'
Замена
Л. Кристенсен
️️️️
Р. Фредерикс
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
75'
59'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Т. Рим
51'
ГОЛ! 2:1!
Р. МакКормак
Пас отдал
Т. Кэрни
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
С. Эрфилд
37'
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Джонс
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Лассе Кристенсен
ЦП
18
Бен Прингл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
4
Дафф
5
Кин
15
Ми
2
Дариква
37
Эрфилд
3
Джонс
8
Бартон
45
Грэй
19
Воукс
21
Бойд
3-2-3-2
1
Льюис
3
Рим
33
Берн
3
Хасбэнд
2
Фредерикс
19
Стирмен
10
Кэрни
8
Танниклифф
23
О'Хара
9
Дембеле
44
МакКормак
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
45
Грэй
24
Лонг
24
Лонг
45
Грэй
2
Фредерикс
21
Кристенсен
21
Кристенсен
2
Фредерикс
3
Рим
20
Качаниклич
20
Качаниклич
3
Рим
23
О'Хара
17
Смит
17
Смит
23
О'Хара
Остались в запасе
Бернли
Фулхэм
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Марек Родак
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бернли - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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