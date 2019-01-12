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АПЛ 2026/2027
Бернли - Фулхэм
Бернли - Фулхэм: обзор матча 12 января 2019
Бернли
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
20'
Д. Брайан (АГ)
23'
Д. Одои (АГ)
2'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Фулхэм
Замена
С. Воукс
️️️️
К. Вуд
87'
75'
Замена
Н. Кебану
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
Д. Тарковски
72'
65'
Желтая карточка
С. Кристи
61'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Д. Брайан
46'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Р. Сессеньон
34'
Желтая карточка
К. Чамберс
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Одои
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Брайан
20'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Шюррле
Пас отдал
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
15
Серхио Рико
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
92
Нискенс Кебану
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Хитон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-2-2-1
15
Серхио Рико
23
Ле Марша
29
Кристи
12
Чамберс
3
Одои
23
Брайан
14
Сери
20
Шюррле
9
Митрович
9
Вуд
19
Воукс
19
Воукс
9
Вуд
20
Шюррле
92
Кебану
92
Кебану
20
Шюррле
23
Брайан
10
Кэрни
10
Кэрни
23
Брайан
30
Сессеньон
10
Вьетто
10
Вьетто
30
Сессеньон
Остались в запасе
Бернли
Фулхэм
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
75
Ибрахима Сиссе
ОП
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Флойд Айите
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бернли - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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