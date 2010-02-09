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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Бернли
Фулхэм - Бернли: обзор матча 09 февраля 2010
Фулхэм
09.02.2010, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Бернли
23'
Д. Мерфи
31'
Д. Эльм
54'
Б. Замора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бернли
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
Д. Дафф
Замена
М. Патерсон
️️️️
Д. Наджент
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Б. Замора
Замена
Д. Грининг
️️️️
С. Дэйвис
Замена
Д. Корк
️️️️
У. Эллиотт
ГОЛ! 3:0!
Б. Замора
Желтая карточка
Д. Этуху
Замена
К. Иглс
️️️️
Л. Корт
ГОЛ! 2:0!
Д. Эльм
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
13
Давид Эльм
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Бернли
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
3
Шори
22
Бэйрд
3
Хьюз
4
Хангеланд
29
Дэйвис
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
13
Эльм
3-2-2-2
1
Йенсен
4
Мирс
28
Корт
34
Эдгар
5
Карлайл
3
Бикей
15
Эллиотт
29
МакДональд
26
Флетчер
35
Наджент
29
Дэйвис
14
Грининг
14
Грининг
29
Дэйвис
16
Дафф
8
Риисе
8
Риисе
16
Дафф
25
Замора
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
25
Замора
15
Эллиотт
4
Корк
4
Корк
15
Эллиотт
28
Корт
33
Иглс
33
Иглс
28
Корт
35
Наджент
10
Патерсон
10
Патерсон
35
Наджент
Остались в запасе
Фулхэм
Бернли
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
30
Стивен Томпсон
ЦФ
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
31
Ники Уивер
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Фулхэм - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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