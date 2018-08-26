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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Бернли
Фулхэм - Бернли: обзор матча 26 августа 2018
Фулхэм
26.08.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 2
Завершен
Бернли
4'
Ж. Мишель Сери
36'
А. Митрович
38'
А. Митрович
83'
А. Шюррле
10'
Д. Хендрик
41'
Д. Тарковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бернли
Желтая карточка
М. Беттинелли
90'
+1
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
А. Шюррле
89'
ГОЛ! 4:2!
А. Шюррле
83'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
Т. Кэрни
78'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Д. Брайан
72'
66'
Замена
Э. Барнс
️️️️
С. Уорд
66'
Замена
С. Воукс
️️️️
К. Вуд
Желтая карточка
А. Шюррле
59'
54'
Желтая карточка
Д. Тарковски
41'
ГОЛ! 3:2!
Д. Тарковски
Пас отдал
Б. Ми
ГОЛ! 3:1!
А. Митрович
Пас отдал
Л. Вьетто
38'
ГОЛ! 2:1!
А. Митрович
Пас отдал
Т. Кэрни
36'
19'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
10'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хендрик
ГОЛ! 1:0!
Ж. Мишель Сери
Пас отдал
Л. Вьетто
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
3
Стивен Уорд
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
31
Фабри
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-4-2
13
Беттинелли
23
Брайан
27
Фосу-Менса
23
Ле Марша
3
Одои
29
МакДональд
14
Сери
10
Кэрни
20
Шюррле
9
Митрович
10
Вьетто
3-1-5-1
1
Харт
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
8
Вествуд
12
Леннон
3
Уорд
4
Корк
29
Хендрик
7
Гудмундссон
9
Вуд
20
Шюррле
30
Сессеньон
30
Сессеньон
20
Шюррле
10
Кэрни
99
Ангисса
99
Ангисса
10
Кэрни
23
Брайан
12
Чамберс
12
Чамберс
23
Брайан
7
Гудмундссон
18
Тэйлор
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
9
Вуд
19
Воукс
19
Воукс
9
Вуд
3
Уорд
35
Барнс
35
Барнс
3
Уорд
Остались в запасе
Фулхэм
Бернли
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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