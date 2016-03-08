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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Бернли
Фулхэм - Бернли: обзор матча 08 марта 2016
Фулхэм
08.03.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 3
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бернли
Желтая карточка
М. Мадль
85'
Замена
М. Смит
️️️️
С. Паркер
83'
Замена
Р. Инс
️️️️
Д. Берн
83'
59'
Замена
Д. Марни
️️️️
Ф. Ульвестад
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
30
Михаэль Мадль
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
31
Рохан Инс
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
25
Дин Марни
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-2-3-2
22
Лонерган
29
Гарбатт
45
Аморебиета
33
Берн
30
Мадль
2
Фредерикс
10
Кэрни
8
Танниклифф
8
Паркер
44
МакКормак
9
Дембеле
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
5
Кин
15
Ми
6
Ульвестад
8
Бартон
37
Эрфилд
3
Уорд
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
33
Берн
31
Инс
31
Инс
33
Берн
8
Паркер
17
Смит
17
Смит
8
Паркер
6
Ульвестад
25
Марни
25
Марни
6
Ульвестад
Остались в запасе
Фулхэм
Бернли
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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