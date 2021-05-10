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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Бернли
Фулхэм - Бернли: обзор матча 10 мая 2021
Фулхэм
10.05.2021, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Бернли
35'
Э. Вествуд
44'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Бернли
86'
Замена
Э. Барнс
️️️️
К. Вуд
Желтая карточка
М. Лемина
83'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Т. Адарабиойо
74'
67'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
Замена
Д. Онома
️️️️
Б. Рид
66'
Замена
Д. Майя
️️️️
К. Тете
54'
44'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Ф. Ангисса
40'
35'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вествуд
Пас отдал
М. Выдра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Дуайт Макнил
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
17
Джошуа Онома
АП
9
Джош Майя
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Ареоля
33
Робинсон
2
Андерсен
4
Адарабиойо
2
Тете
99
Лемина
99
Ангисса
14
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
11
Лукман
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
9
Вуд
4
Адарабиойо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
4
Адарабиойо
14
Рид
17
Онома
17
Онома
14
Рид
2
Тете
9
Майя
9
Майя
2
Тете
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
9
Вуд
35
Барнс
35
Барнс
9
Вуд
Остались в запасе
Фулхэм
Бернли
14
Фабиу Карвалью
АП
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
14
Фабиу Карвалью
АП
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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