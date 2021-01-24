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Расписание матчей
Англия. Кубок
Фулхэм - Бернли
Фулхэм - Бернли: обзор матча 24 января 2021
Фулхэм
24.01.2021, воскресенье, 17:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Бернли
31'
Д. Родригес
71'
Д. Родригес (П)
81'
К. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фулхэм - Бернли
89'
Замена
Д. Мумбонго
️️️️
Д. Родригес
87'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Э. Питерс
Желтая карточка
А. Митрович
86'
86'
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Д. Макнил
Замена
Д. Одои
️️️️
Т. Адарабиойо
82'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
М. Лемина
82'
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Лонг
Пас отдал
Д. Родригес
80'
Желтая карточка
Э. Питерс
Желтая карточка
А. Камара
75'
75'
Желтая карточка
Д. Тарковски
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Родригес
Замена
Н. Кебану
️️️️
Б. Рид
68'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Ф. Ангисса
68'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Корк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Родак
23
Брайан
6
Гектор
3
Рим
4
Адарабиойо
99
Лемина
99
Ангисса
17
Онома
14
Рид
9
Митрович
33
Камара
4-3-1-2
1
Пикок-Фаррел
27
Бардсли
13
Лонг
6
Тарковски
33
Питерс
7
Гудмундссон
16
Стивенс
4
Корк
11
Макнил
11
Выдра
16
Родригес
99
Лемина
14
Карвалью
14
Карвалью
99
Лемина
14
Рид
92
Кебану
92
Кебану
14
Рид
4
Адарабиойо
3
Одои
3
Одои
4
Адарабиойо
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
99
Ангисса
33
Питерс
38
Лоутон
38
Лоутон
33
Питерс
11
Макнил
19
Бенсон
19
Бенсон
11
Макнил
16
Родригес
47
Мумбонго
47
Мумбонго
16
Родригес
Остались в запасе
Фулхэм
Бернли
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Фулхэм - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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