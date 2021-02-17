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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Фулхэм
Бернли - Фулхэм: обзор матча 17 февраля 2021
Бернли
17.02.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
52'
Э. Барнс
49'
О. Эйна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Фулхэм
78'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
К. Тете
67'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Б. Рид
Замена
Д. Браунхилл
️️️️
Р. Брэди
65'
61'
Замена
Ф. Ангисса
️️️️
М. Лемина
ГОЛ! 1:1!
Э. Барнс
Пас отдал
Д. Родригес
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Эйна
Пас отдал
Й. Андерсен
Желтая карточка
Р. Брэди
46'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
40'
16'
Желтая карточка
Р. Лофтус-Чик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Марио Лемина
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
13
Лонг
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
16
Родригес
35
Барнс
4-1-2-1-2
23
Ареоля
34
Эйна
2
Андерсен
4
Адарабиойо
2
Тете
99
Лемина
20
Лофтус-Чик
6
Рид
14
Рид
9
Майя
11
Лукман
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
Брэди
8
Браунхилл
8
Браунхилл
Брэди
99
Лемина
99
Ангисса
99
Ангисса
99
Лемина
2
Тете
33
Робинсон
33
Робинсон
2
Тете
14
Рид
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
14
Рид
Остались в запасе
Бернли
Фулхэм
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
5
Теренс Конголо
ЦЗ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Остались в запасе
5
Теренс Конголо
ЦЗ
1
Марек Родак
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бернли - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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