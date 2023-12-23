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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Бернли
Фулхэм - Бернли: обзор матча 23 декабря 2023
Фулхэм
23.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Бернли
47'
В. Одобер
66'
С. Берге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Бернли
89'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
М. Трезор
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Э. Робинсон
82'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Палинья
82'
80'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
З. Амдуни
80'
Замена
К. Робертс
️️️️
В. Одобер
66'
ГОЛ! 0:2!
С. Берге
Пас отдал
В. Одобер
Замена
Б. Рид
️️️️
А. Перейра
65'
65'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Л. Фостер
Замена
К. Винисиус
️️️️
Р. Муньис
64'
61'
Желтая карточка
Л. Байер
Желтая карточка
Ж. Палинья
58'
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Одобер
Пас отдал
Л. Фостер
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
Я. Брун-Ларсен
Желтая карточка
К. Бейсси
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
10
Том Кэрни
(К)
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
33
Робинсон
3
Бейсси
4
Адарабиойо
21
Кастань
36
Палинья
10
Кэрни
17
Ивоби
8
Перейра
10
Уилсон
9
Муньис
4-1-1-2-2
1
Траффорд
2
Витиньо
26
О'Ши
5
Байер
18
Тэйлор
16
Берге
8
Браунхилл
7
Брун-Ларсен
28
Одобер
9
Фостер
11
Амдуни
33
Робинсон
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
6
Рид
36
Палинья
8
Перейра
14
Рид
14
Рид
8
Перейра
9
Муньис
95
Винисиус
95
Винисиус
9
Муньис
Трезор
3
Делкруа
3
Делкруа
Трезор
28
Одобер
14
Робертс
14
Робертс
28
Одобер
7
Брун-Ларсен
31
Трезор
31
Трезор
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Амдуни
9
Фостер
16
Родригес
16
Родригес
9
Фостер
Остались в запасе
Фулхэм
Бернли
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
49
Арьянет Мурич
ВР
24
Джош Каллен
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
24
Джош Каллен
ЦП
21
Анасс Зарури
ЛВ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Фулхэм - Бернли
2
1
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
6
17
Офсайды
2
3
Количество передач
689
356
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.38
0.41
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Rebecca Welch, England
Стадион:
Крэвен Коттедж
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