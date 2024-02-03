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АПЛ 2026/2027
Бернли - Фулхэм
Бернли - Фулхэм: обзор матча 03 февраля 2024
Бернли
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
71'
Д. Фофана
90+1'
Д. Фофана
17'
Ж. Палинья
21'
Р. Муньис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Фулхэм
Желтая карточка
Д. Фофана
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Д. Фофана
Пас отдал
В. Одобер
90'
+1
Замена
Х. Массенго
️️️️
Л. Ассиньон
90'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
Витиньо
87'
85'
Замена
К. Тете
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
С. Берге
84'
74'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Б. Рид
74'
Замена
А. Броя
️️️️
Р. Муньис
ГОЛ! 1:2!
Д. Фофана
Пас отдал
Л. Ассиньон
71'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
А. Рэмзи
64'
Замена
Д. Фофана
️️️️
З. Амдуни
64'
Замена
М. Эстеве
️️️️
Х. Экдаль
46'
45'
+3
Желтая карточка
А. Перейра
43'
Желтая карточка
Х. Рид
21'
ГОЛ! 0:2!
Р. Муньис
Пас отдал
Э. Робинсон
17'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Палинья
Пас отдал
А. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
(К)
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
3
Максим Эстеве
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
31
Майк Трезор
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
27
Давид Фофана
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
27
Армандо Броя
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Траффорд
22
Ассиньон
26
О'Ши
18
Экдаль
2
Витиньо
16
Берге
8
Браунхилл
28
Одобер
21
Рэмзи
11
Амдуни
9
Фостер
4-1-1-3-1
1
Лено
21
Кастань
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
14
Рид
8
Перейра
10
Виллиан
9
Муньис
18
Экдаль
3
Эстеве
3
Эстеве
18
Экдаль
22
Ассиньон
4
Массенго
4
Массенго
22
Ассиньон
21
Рэмзи
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
21
Рэмзи
2
Витиньо
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
2
Витиньо
11
Амдуни
27
Фофана
27
Фофана
11
Амдуни
8
Перейра
2
Тете
2
Тете
8
Перейра
14
Рид
10
Кэрни
10
Кэрни
14
Рид
9
Муньис
27
Броя
27
Броя
9
Муньис
Остались в запасе
Бернли
Фулхэм
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
31
Майк Трезор
АП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
44
Люк Де Фужероля
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
77
Кристиан Шекуларац
ЦП
24
Джошуа Кинг
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Бернли - Фулхэм
2
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
13
Нарушения
11
7
Офсайды
1
1
Количество передач
377
485
Сейвы
5
2
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.75
1.28
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Тюрф Мур
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