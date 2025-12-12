Введите ваш ник на сайте
«Полесье» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.57

12 декабря 2025 10:59
Полесье - Карпаты
13 дек. 2025, суббота 19:00 | Украина. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Карпатами» пройдет в условиях плотной борьбы за верхнюю половину таблицы. Хозяева продолжают стабильное выступление в чемпионате и удерживают место в тройке лидеров, тогда как гости стараются закрепиться в середине таблицы. Текущая форма команд и статистика последних встреч указывают на осторожный сценарий матча с акцентом на оборону.

«Полесье»

«Полесье» после 15 туров набрало 27 очков и занимает третье место. Команда отличается надежной игрой в защите – всего 1 пропущенный мяч в последних пяти матчах и средний показатель 0.20 гола за игру. При этом атака действует прагматично: 5 забитых мячей за тот же отрезок. «Полесье» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей чемпионата и регулярно набирает очки даже в играх с равными соперниками. В домашних встречах команда действует дисциплинированно и редко позволяет сопернику создавать моменты.

«Карпаты»

«Карпаты» идут девятыми с 19 очками и переживают не самый результативный отрезок сезона. В трех последних матчах команда не побеждала, а в пяти играх забила всего 3 мяча. При этом оборона выглядит достаточно организованной – средний показатель пропущенных голов составляет 0.60 за матч. На выезде «Карпаты» часто играют осторожно, делая ставку на плотную защиту и минимизацию рисков, что приводит к большому количеству низовых матчей.

Факты о командах

«Полесье»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Не пропускает в 6 из 8 последних игр
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 последних матчах против «Карпат»
  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах

«Карпаты»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
0.67
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Полесье
1 : 1
07.04.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Карпаты
1 : 3
28.09.2024
Полесье

Прогноз на матч «Полесье» – «Карпаты»

Обе команды демонстрируют организованную игру в обороне, что снижает вероятность результативного футбола. «Полесье» выглядит предпочтительнее за счет стабильности и более надежной защиты, однако «Карпаты» способны навязать борьбу и закрыть зоны. Вероятен осторожный матч с минимальным количеством голов и преимуществом хозяев по контролю игры.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.57
  • Победа «Полесья» – коэффициент 2.05

1.57
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Карпаты Полесье
