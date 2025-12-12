Матч 16-го тура украинской Премьер-лиги между «Полесьем» и «Карпатами» пройдет в условиях плотной борьбы за верхнюю половину таблицы. Хозяева продолжают стабильное выступление в чемпионате и удерживают место в тройке лидеров, тогда как гости стараются закрепиться в середине таблицы. Текущая форма команд и статистика последних встреч указывают на осторожный сценарий матча с акцентом на оборону.

«Полесье»

«Полесье» после 15 туров набрало 27 очков и занимает третье место. Команда отличается надежной игрой в защите – всего 1 пропущенный мяч в последних пяти матчах и средний показатель 0.20 гола за игру. При этом атака действует прагматично: 5 забитых мячей за тот же отрезок. «Полесье» не проигрывает в 9 из 11 последних матчей чемпионата и регулярно набирает очки даже в играх с равными соперниками. В домашних встречах команда действует дисциплинированно и редко позволяет сопернику создавать моменты.

«Карпаты»

«Карпаты» идут девятыми с 19 очками и переживают не самый результативный отрезок сезона. В трех последних матчах команда не побеждала, а в пяти играх забила всего 3 мяча. При этом оборона выглядит достаточно организованной – средний показатель пропущенных голов составляет 0.60 за матч. На выезде «Карпаты» часто играют осторожно, делая ставку на плотную защиту и минимизацию рисков, что приводит к большому количеству низовых матчей.

Факты о командах

«Полесье»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Не пропускает в 6 из 8 последних игр

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 последних матчах против «Карпат»

Не проигрывает в 6 последних очных матчах

«Карпаты»