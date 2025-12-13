13 декабря 2025 года в 20:30 состоится поединок 14-го тура чемпионата Германии. В гости к «Байеру» пожалует принципиальный соперник «аптекарей» – «Кельн».

«Байер»

В мид-уик «фармацевты» провели очень непростой поединок основного этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла». «Байер» оставил немало сил, чтобы на равных зарубиться с представителем АПЛ, что не может не настораживать в преддверии дерби с «Кельном».

В целом «аптекари» немало пошумели в последнее время. Чего только стоят гостевые победы в матчах с «Манчестер Сити» (пусть там и была дикая ротация от Гвардиолы) и дортмундской «Боруссией».

Последние три игры:

Байер – Ньюкасл 2:2

Аугсбург – Байер 2:0

Боруссия Дортмунд – Байер 0:1

«Кельн»

«Козлы» показывают достойный уровень игры и «тусуются» рядом с зоной еврокубков. На данный момент команда тренера Лукаша Кваснека располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Последние три игры:

Кельн – Санкт-Паули 1:1

Вердер – Кельн 1:1

Кельн – Айнтрахт 3:4

Очные встречи

Байер – Кельн 3:2

Кельн – Байер 0:2

Байер – Кельн 3:0

Прогноз на матч «Байер» – «Кельн»

«Фармацевты» хотят основательно закрепиться в топ-4 БЛ, а значит пора перестать раздавать очки. К тому же одолеть «Кельн» – важная история для фан-базы «Байера». Считаем, что хозяева оправдают статус фаворита в предстоящем дерби.

Прогноз: победа «Байера», коэффициент 1,57. Прогноз на счет – 2:1.