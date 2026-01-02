Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эльче» – «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 3 января 2026 с коэффициентом 1.65

02 января 2026 9:09
Эльче - Вильярреал
03 янв. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
«Эльче» не проиграет (1X)
Сделать ставку

3 января в рамках 18-го тура Ла Лиги «Эльче» на своем поле примет «Вильярреал». Хозяева уверенно проводят домашние матчи и стабильно набирают очки, тогда как гости подходят к игре на фоне неудачной серии и проблем в обороне. Турнирная ситуация делает матч важным для обеих сторон: «Эльче» стремится закрепиться в верхней половине таблицы, а «Вильярреалу» важно не потерять контакт с лидирующей группой.

«Эльче»

Команда подходит к встрече в хорошем игровом тонусе. В прошлом туре «Эльче» уверенно разобрался с «Райо Вальекано» со счетом 4:0, подтвердив высокую результативность. В трех последних матчах чемпионата коллектив стабильно забивает, а в среднем за пять игр набрал 11 голов. Особенно силен «Эльче» дома – серия без поражений на своем поле насчитывает уже 10 матчей. Лучший бомбардир команды Рафа Мир забил 6 мячей в 19 встречах и остается ключевой фигурой в атаке.

«Вильярреал»

«Вильярреал» идет четвертым, однако текущая форма вызывает вопросы. В последних трех матчах команда проиграла, пропустив 8 мячей за пять игр. При этом атакующий потенциал сохраняется – «Вильярреал» забивает в большинстве встреч, а в семи из последних матчей команда отличалась хотя бы раз. Тем не менее нестабильность в обороне и плотный календарь отражаются на результатах, что может сказаться и в гостевой игре против уверенного соперника.

Факты о командах

«Эльче»

  • Не проигрывает дома в 10 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Вильярреал»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Эльче» – «Вильярреал»

С учетом текущей формы команд и домашней статистики хозяев «Эльче» выглядит как минимум не слабее соперника. «Вильярреал» продолжает регулярно забивать, но проблемы в защите делают матч потенциально результативным. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка против поражения хозяев, а также игра на тотале.

Рекомендованные ставки:

  • «Эльче» не проиграет (1X) – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.65
«Эльче» не проиграет (1X)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Вильярреал Эльче
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 