3 января в рамках 18-го тура Ла Лиги «Эльче» на своем поле примет «Вильярреал». Хозяева уверенно проводят домашние матчи и стабильно набирают очки, тогда как гости подходят к игре на фоне неудачной серии и проблем в обороне. Турнирная ситуация делает матч важным для обеих сторон: «Эльче» стремится закрепиться в верхней половине таблицы, а «Вильярреалу» важно не потерять контакт с лидирующей группой.

«Эльче»

Команда подходит к встрече в хорошем игровом тонусе. В прошлом туре «Эльче» уверенно разобрался с «Райо Вальекано» со счетом 4:0, подтвердив высокую результативность. В трех последних матчах чемпионата коллектив стабильно забивает, а в среднем за пять игр набрал 11 голов. Особенно силен «Эльче» дома – серия без поражений на своем поле насчитывает уже 10 матчей. Лучший бомбардир команды Рафа Мир забил 6 мячей в 19 встречах и остается ключевой фигурой в атаке.

«Вильярреал»

«Вильярреал» идет четвертым, однако текущая форма вызывает вопросы. В последних трех матчах команда проиграла, пропустив 8 мячей за пять игр. При этом атакующий потенциал сохраняется – «Вильярреал» забивает в большинстве встреч, а в семи из последних матчей команда отличалась хотя бы раз. Тем не менее нестабильность в обороне и плотный календарь отражаются на результатах, что может сказаться и в гостевой игре против уверенного соперника.

Факты о командах

«Эльче»

Не проигрывает дома в 10 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 2.20 забито и 0.80 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Вильярреал»

Проиграл 3 последних матча

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 1.20 забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Эльче» – «Вильярреал»

С учетом текущей формы команд и домашней статистики хозяев «Эльче» выглядит как минимум не слабее соперника. «Вильярреал» продолжает регулярно забивать, но проблемы в защите делают матч потенциально результативным. Наиболее логичным вариантом выглядит ставка против поражения хозяев, а также игра на тотале.

Рекомендованные ставки: