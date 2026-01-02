Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 3 января 2026 с коэффициентом 1.75

02 января 2026 8:02
Астон Вилла - Ноттингем Форест
03 янв. 2026, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку

Матч 20 тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» пройдет в разном эмоциональном фоне для команд. Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4, тогда как гости находятся в опасной близости от зоны вылета. Очная встреча приобретает особое значение с учетом плотности таблицы и текущей формы соперников.

«Астон Вилла»

Команда идет третьей и, несмотря на крупное поражение от «Арсенала», сохраняет высокую результативность. «Астон Вилла» забивает в 12 матчах подряд, а средний показатель голов за последние пять встреч составляет 2.00. При этом оборона выглядит уязвимой: команда пропускает уже в семи матчах подряд, что делает игры с ее участием зрелищными. Дома «Вилла» традиционно действует агрессивно и выиграла три последних очных матча против «Фореста».

«Ноттингем Форест»

Гости переживают спад и подходят к туру с серией из трех поражений подряд. Команда пропускает в каждом из последних матчей, но при этом регулярно находит моменты у чужих ворот. В последних пяти играх «Форест» забивает в среднем 1.20 гола за матч, что позволяет рассчитывать на гол даже в выездной встрече против фаворита.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

«Ноттингем Форест»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах

Личные встречи
54% (7)
23% (3)
23% (3)
27
Забитых мячей
20
2.08
В среднем за матч
1.54
4:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  5:5
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Астон Вилла
3 : 1
03.01.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Астон Вилла
2 : 1
05.04.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
14.12.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
4 : 2
24.02.2024
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
05.11.2023
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
2 : 0
08.04.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
10.10.2022
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
13.03.2019
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.09.2017
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
04.02.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Астон Вилла
2 : 2
11.09.2016
Ноттингем Форест
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»

Хозяева выглядят фаворитами за счет более стабильной игры в атаке и уверенных домашних результатов против этого соперника. При этом проблемы в обороне «Астон Виллы» и статистика личных встреч указывают на высокую вероятность обмена голами. Оптимальной выглядит ставка на результат хозяев через голевую активность.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.75
Победа «Астон Виллы»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Астон Вилла
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 