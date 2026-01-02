Матч 20 тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ноттингем Форест» пройдет в разном эмоциональном фоне для команд. Хозяева продолжают борьбу за место в топ-4, тогда как гости находятся в опасной близости от зоны вылета. Очная встреча приобретает особое значение с учетом плотности таблицы и текущей формы соперников.

«Астон Вилла»

Команда идет третьей и, несмотря на крупное поражение от «Арсенала», сохраняет высокую результативность. «Астон Вилла» забивает в 12 матчах подряд, а средний показатель голов за последние пять встреч составляет 2.00. При этом оборона выглядит уязвимой: команда пропускает уже в семи матчах подряд, что делает игры с ее участием зрелищными. Дома «Вилла» традиционно действует агрессивно и выиграла три последних очных матча против «Фореста».

«Ноттингем Форест»

Гости переживают спад и подходят к туру с серией из трех поражений подряд. Команда пропускает в каждом из последних матчей, но при этом регулярно находит моменты у чужих ворот. В последних пяти играх «Форест» забивает в среднем 1.20 гола за матч, что позволяет рассчитывать на гол даже в выездной встрече против фаворита.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей

Забивает в 12 матчах подряд

В среднем 2.00 гола за игру в последних 5 встречах

«Ноттингем Форест»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»

Хозяева выглядят фаворитами за счет более стабильной игры в атаке и уверенных домашних результатов против этого соперника. При этом проблемы в обороне «Астон Виллы» и статистика личных встреч указывают на высокую вероятность обмена голами. Оптимальной выглядит ставка на результат хозяев через голевую активность.

Рекомендованные ставки: