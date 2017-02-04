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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Ноттингем Форест - Астон Вилла: обзор матча 04 февраля 2017
Ноттингем Форест
04.02.2017, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
42'
Б. Ассомбалонга
90'
Б. Бреретон
19'
Д. Коджиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Астон Вилла
ГОЛ! 2:1!
Б. Бреретон
90'
Замена
М. Карайол
️️️️
З. Клоу
87'
85'
Замена
А. Грин
️️️️
Х. Лэнсбери
84'
Замена
А. Адома
️️️️
С. Хоган
82'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Коджиа
78'
Вторая желтая
Д. Грилиш
Замена
Т. Лам
️️️️
Д. Уорд
77'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
М. Кэш
70'
45'
Желтая карточка
С. Хоган
ГОЛ! 1:1!
Б. Ассомбалонга
42'
Желтая карточка
М. Кэш
39'
32'
Желтая карточка
Д. Грилиш
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коджиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Зак Клоу
АП
8
Дэвид Воган
ПП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЛП
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
14
Джеймс Бри
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Хендерсон
15
Пинильос
28
Мансьенн
13
Фокс
2
Личай
2
Кэш
23
Осборн
8
Воган
20
Клоу
16
Уорд
27
Ассомбалонга
3-4-1-2
26
Джонстон
17
Честер
17
Бэйкер
4
Элфик
14
Бри
23
Лэнсбери
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
10
Грилиш
26
Коджиа
25
Хоган
2
Кэш
22
Бреретон
22
Бреретон
2
Кэш
20
Клоу
29
Карайол
29
Карайол
20
Клоу
16
Уорд
3
Лам
3
Лам
16
Уорд
26
Коджиа
10
Бакуна
10
Бакуна
26
Коджиа
25
Хоган
37
Адома
37
Адома
25
Хоган
23
Лэнсбери
19
Грин
19
Грин
23
Лэнсбери
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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