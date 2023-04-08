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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ноттингем Форест
Астон Вилла - Ноттингем Форест: обзор матча 08 апреля 2023
Астон Вилла
08.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
48'
Б. Траоре
90+5'
О. Уоткинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ноттингем Форест
Желтая карточка
О. Уоткинс
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Д. Рэмзи
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Г. Тоффоло
90'
Желтая карточка
О. Мангала
85'
Желтая карточка
Т. Авонийи
Желтая карточка
Э. Конса
85'
78'
Замена
А. Айю
️️️️
Данило
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Э. Буэндия
75'
65'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Д. Уорролл
65'
Замена
О. Мангала
️️️️
Д. Шелви
ГОЛ! 1:0!
Б. Траоре
48'
36'
Желтая карточка
Д. Шелви
Желтая карточка
А. Морено
35'
32'
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Ш. Куяте
Замена
Б. Траоре
️️️️
Л. Бэйли
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
1
Кейлор Навас
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Астон Вилла
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Себастьян Реван
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
11
Алекс Морено
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
10
Буэндия
11
Уоткинс
3-4-2-1
1
Навас
18
Фелипе
19
Ниахате
6
Уорролл
3
Уильямс
8
Куяте
8
Данило
15
Тоффоло
10
Гиббс-Уайт
26
Шелви
22
Джонсон
10
Буэндия
18
Дендокер
18
Дендокер
10
Буэндия
17
Бэйли
11
Траоре
11
Траоре
17
Бэйли
26
Шелви
23
Мангала
23
Мангала
26
Шелви
8
Куяте
19
Фройлер
19
Фройлер
8
Куяте
8
Данило
24
Айю
24
Айю
8
Данило
6
Уорролл
14
Авонийи
14
Авонийи
6
Уорролл
Остались в запасе
Астон Вилла
Ноттингем Форест
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Себастьян Реван
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
1
Вильями Синисало
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Себастьян Реван
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Астон Вилла - Ноттингем Форест
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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