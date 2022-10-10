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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Ноттингем Форест - Астон Вилла: обзор матча 10 октября 2022
Ноттингем Форест
10.10.2022, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
15'
Э. Деннис
22'
Э. Янг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Астон Вилла
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
М. Гиббс-Уайт
90'
Желтая карточка
Р. Йетс
82'
81'
Замена
К. Арчер
️️️️
Д. Рэмзи
77'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. МакГинн
75'
Желтая карточка
Д. Рэмзи
Замена
С. Сарридж
️️️️
Э. Деннис
71'
65'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Н. Уильямс
️️️️
С. Орье
58'
50'
Желтая карточка
Д. МакГинн
45'
Желтая карточка
Э. Конса
Желтая карточка
С. Кук
27'
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Янг
Желтая карточка
С. Орье
18'
ГОЛ! 1:0!
Э. Деннис
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Хендерсон
15
Тоффоло
27
Кук
26
Маккена
92
Орье
8
Куяте
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
17
Деннис
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
5
Мингс
15
Янг
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
10
Буэндия
11
Уоткинс
92
Орье
3
Уильямс
3
Уильямс
92
Орье
10
Гиббс-Уайт
27
О'Брайен
27
О'Брайен
10
Гиббс-Уайт
17
Деннис
9
Сарридж
9
Сарридж
17
Деннис
7
МакГинн
18
Дендокер
18
Дендокер
7
МакГинн
11
Коутиньо
28
Ингс
28
Ингс
11
Коутиньо
41
Рэмзи
9
Арчер
9
Арчер
41
Рэмзи
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
77
Джесси Лингард
ЛВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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