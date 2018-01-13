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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Ноттингем Форест - Астон Вилла: обзор матча 13 января 2018
Ноттингем Форест
13.01.2018, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
18'
С. Хоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Астон Вилла
89'
Желтая карточка
Д. Терри
71'
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
Желтая карточка
М. Кэш
63'
Желтая карточка
Э. Личай
61'
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Хоган
Пас отдал
Р. Снодграсс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
8
Дэвид Воган
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Зак Клоу
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Смит
28
Мансьенн
2
Траоре
5
Миллс
2
Личай
2
Кэш
23
Осборн
8
Воган
22
Бреретон
26
Доуэлл
20
Клоу
4-4-1-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
26
Терри
21
Хаттон
23
Снодграсс
14
Хурихейн
12
Уилэн
37
Адома
10
Грилиш
25
Хоган
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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