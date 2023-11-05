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АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Ноттингем Форест - Астон Вилла: обзор матча 05 ноября 2023
Ноттингем Форест
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
5'
О. Эйна
47'
О. Мангала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Астон Вилла
Желтая карточка
Данило
88'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
87'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Эйна
86'
86'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Луис
Замена
Данило
️️️️
Т. Авонийи
82'
78'
Замена
Д. Карлос
️️️️
Б. Камара
Замена
С. Орье
️️️️
Г. Тоффоло
71'
64'
Желтая карточка
Б. Камара
59'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
М. Кэш
ГОЛ! 2:0!
О. Мангала
Пас отдал
Г. Тоффоло
47'
46'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Н. Дзаньоло
ГОЛ! 1:0!
О. Эйна
Пас отдал
Г. Тоффоло
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
8
Данило
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Влаходимос
15
Тоффоло
19
Ниахате
5
Мурильо
34
Эйна
23
Мангала
6
Сангаре
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
14
Авонийи
4-2-1-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
14
Торрес
12
Динь
8
Камара
12
Луис
7
МакГинн
10
Дзаньоло
19
Диаби
11
Уоткинс
34
Эйна
3
Уильямс
3
Уильямс
34
Эйна
15
Тоффоло
92
Орье
92
Орье
15
Тоффоло
14
Авонийи
8
Данило
8
Данило
14
Авонийи
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
8
Камара
34
Карлос
34
Карлос
8
Камара
12
Луис
18
Дендокер
18
Дендокер
12
Луис
2
Кэш
18
Тилеманс
18
Тилеманс
2
Кэш
10
Дзаньоло
17
Бэйли
17
Бэйли
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
Главный тренер
Стив Купер
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Сити Граунд
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