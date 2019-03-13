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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Ноттингем Форест - Астон Вилла: обзор матча 13 марта 2019
Ноттингем Форест
13.03.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 3
Завершен
Астон Вилла
3'
Д. Коулбэк
7'
Д. МакГинн
15'
Д. МакГинн
61'
К. Хаус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Астон Вилла
90'
+6
Желтая карточка
Д. Коджиа
Желтая карточка
Д. Коулбэк
86'
65'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
Желтая карточка
А. Милошевич
61'
61'
ГОЛ! 1:3!
К. Хаус
Пас отдал
К. Хурихейн
Желтая карточка
К. Ансарифард
29'
28'
Желтая карточка
К. Хаус
15'
ГОЛ! 1:2!
Д. МакГинн
7'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГинн
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
ГОЛ! 1:0!
Д. Коулбэк
Пас отдал
Д. Лолли
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
25
Пеле
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
19
Андре Грин
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
3-3-1-2
25
Пантилимон
29
Беналуан
2
Дариква
37
Милошевич
23
Осборн
4
Коулбэк
25
Пеле
12
Карвалью
17
Ансарифард
11
Лолли
4-2-2-2
31
Стир
27
Эль-Мохамади
30
Хаус
2
Мингс
3
Тэйлор
7
МакГинн
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
19
Грин
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
91
Ловре Калинич
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Том Кэрролл
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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