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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ноттингем Форест
Астон Вилла - Ноттингем Форест: обзор матча 23 сентября 2017
Астон Вилла
23.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
15'
А. Адома
60'
К. Хурихейн
52'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ноттингем Форест
90'
Желтая карточка
М. Миллс
ГОЛ! 2:1!
К. Хурихейн
60'
59'
Желтая карточка
Б. Бреретон
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
42'
Желтая карточка
Л. Бридкатт
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Д. Коджиа
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
4-4-2
26
Джонстон
3
Тэйлор
17
Честер
26
Терри
27
Эль-Мохамади
12
Уилэн
14
Хурихейн
37
Адома
23
Снодграсс
9
Дэвис
26
Коджиа
4-2-2-2
13
Смит
6
Уорролл
2
Траоре
2
Дариква
5
Миллс
23
Бридкатт
41
Бухалакис
26
Доуэлл
22
Бреретон
9
Мерфи
19
МакКэй
Остались в запасе
Астон Вилла
Ноттингем Форест
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Зак Клоу
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Астон Вилла - Ноттингем Форест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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