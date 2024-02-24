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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Ноттингем Форест
Астон Вилла - Ноттингем Форест: онлайн-трансляция, 24 февраля
Астон Вилла
24.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
4'
О. Уоткинс
29'
Д. Луис
39'
Д. Луис
61'
Л. Бэйли
45+5'
М. Ниахате
48'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астон Вилла - Ноттингем Форест
Замена
М. Роджерс
️️️️
О. Уоткинс
90'
+2
Замена
М. Диаби
️️️️
Л. Бэйли
90'
+2
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ю. Тилеманс
81'
81'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Гиббс-Уайт
73'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
ГОЛ! 4:2!
Л. Бэйли
61'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
59'
Желтая карточка
А. Морено
57'
48'
ГОЛ! 3:2!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Д. Ориги
46'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Т. Авонийи
46'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Фелипе
46'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
Мурильо
Замена
К. Чамберс
️️️️
П. Торрес
46'
45'
+5
ГОЛ! 3:1!
М. Ниахате
Пас отдал
Т. Авонийи
45'
Желтая карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 3:0!
Д. Луис
Пас отдал
Д. МакГинн
39'
ГОЛ! 2:0!
Д. Луис
Пас отдал
Д. Рэмзи
29'
15'
Желтая карточка
Мурильо
ГОЛ! 1:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Л. Бэйли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Мартинес
11
Алекс Морено
2
Лангле
14
Торрес
2
Кэш
12
Луис
7
МакГинн
18
Тилеманс
41
Рэмзи
11
Уоткинс
17
Бэйли
4-1-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
5
Мурильо
19
Ниахате
18
Фелипе
8
Данило
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
19
Эланга
14
Авонийи
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
14
Торрес
12
Чамберс
12
Чамберс
14
Торрес
18
Тилеманс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
18
Тилеманс
17
Бэйли
19
Диаби
19
Диаби
17
Бэйли
11
Уоткинс
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Уоткинс
5
Мурильо
15
Тоффоло
15
Тоффоло
5
Мурильо
14
Авонийи
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
14
Авонийи
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
10
Рейна
10
Рейна
10
Гиббс-Уайт
18
Фелипе
27
Ориги
27
Ориги
18
Фелипе
Остались в запасе
Астон Вилла
Ноттингем Форест
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
30
Мэтт Тернер
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Астон Вилла - Ноттингем Форест
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
7
16
Офсайды
1
2
Количество передач
488
354
Сейвы
1
2
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
3.45
2.61
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Вилла Парк
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