Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ноттингем Форест
Астон Вилла - Ноттингем Форест: обзор матча 28 ноября 2018
Астон Вилла
28.11.2018, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
5 : 5
Завершен
Ноттингем Форест
11'
Т. Абрахам
14'
Т. Абрахам
36'
Т. Абрахам (П)
71'
Т. Абрахам
75'
А. Эль-Гази
3'
Л. Граббан
6'
Ж. Карвалью
22'
М. Кэш
51'
Д. Лолли
82'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ноттингем Форест
90'
+1
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Л. Граббан
Желтая карточка
А. Эль-Гази
87'
Замена
А. Эль-Мохамади
️️️️
Я. Боласи
83'
82'
ГОЛ! 5:5!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Лолли
Замена
Г. Уилэн
️️️️
Д. МакГинн
79'
78'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
77'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
М. Кэш
ГОЛ! 5:4!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Н. Тэйлор
75'
ГОЛ! 4:4!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. Грилиш
71'
70'
Замена
М. Хефеле
️️️️
Ж. Карвалью
69'
Желтая карточка
Т. Дариква
Желтая карточка
А. Хаттон
69'
68'
Красная карточка
Т. Фигейреду
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Д. Коджиа
66'
65'
Желтая карточка
К. Якоб
51'
ГОЛ! 3:4!
Д. Лолли
Пас отдал
Д. Коулбэк
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Т. Абрахам
36'
22'
ГОЛ! 2:3!
М. Кэш
Пас отдал
Д. Лолли
Желтая карточка
Я. Боласи
20'
ГОЛ! 2:2!
Т. Абрахам
14'
ГОЛ! 1:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Я. Боласи
11'
6'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Карвалью
Пас отдал
Д. Лолли
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-3-1-2
1
Нюланд
3
Тэйлор
21
Хаттон
4
Туанзебе
17
Честер
7
МакГинн
11
Боласи
14
Хурихейн
10
Грилиш
18
Абрахам
26
Коджиа
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
20
Доусон
2
Дариква
14
Робинсон
2
Кэш
2
Фигейреду
4
Коулбэк
22
Якоб
12
Карвалью
11
Лолли
11
Граббан
11
Боласи
27
Эль-Мохамади
27
Эль-Мохамади
11
Боласи
7
МакГинн
12
Уилэн
12
Уилэн
7
МакГинн
26
Коджиа
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
26
Коджиа
2
Кэш
23
Диаш
23
Диаш
2
Кэш
12
Карвалью
44
Хефеле
44
Хефеле
12
Карвалью
11
Граббан
17
Ансарифард
17
Ансарифард
11
Граббан
Остались в запасе
Астон Вилла
Ноттингем Форест
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
17
Каллум О'Харе
АП
31
Марк Банн
ВР
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Астон Вилла - Ноттингем Форест
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Ноттингем Форест
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
Агент Батракова проведет переговоры с «Галатасараем» по отступным за игрока
Вчера, 15:48
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:59
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+