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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Ноттингем Форест
Астон Вилла - Ноттингем Форест: обзор матча 11 сентября 2016
Астон Вилла
11.09.2016, воскресенье, 15:15
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
72'
Р. МакКормак
74'
Р. Жестеде
58'
А. Веллиос
87'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Ж. Айю
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Д. Перки
Желтая карточка
Т. Элфик
90'
+1
88'
Вторая желтая
И. Перейра
87'
ГОЛ! 2:2!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
И. Перейра
86'
Желтая карточка
И. Перейра
Желтая карточка
А. Сиссоко
86'
77'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
ГОЛ! 2:1!
Р. Жестеде
Пас отдал
Ж. Айю
74'
73'
Замена
Н. Думитру
️️️️
М. Карайол
ГОЛ! 1:1!
Р. МакКормак
Пас отдал
Ж. Айю
72'
70'
Желтая карточка
А. Веллиос
67'
Желтая карточка
Д. Фокс
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Г. Гарднер
65'
63'
Замена
И. Перейра
️️️️
Т. Лам
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Веллиос
Пас отдал
Х. Лэнсбери
Замена
М. Банн
️️️️
П. Голлини
45'
21'
Замена
Т. Лам
️️️️
М. Кэш
17'
Желтая карточка
П. Касами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
44
Росс МакКормак
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Ноттингем Форест
88
Владимир Стойкович
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Пайтим Касами
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
23
Бен Осборн
РФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
20
Илдеберту Перейра
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-1-1-1-3
95
Голлини
26
Сиссоко
17
Честер
4
Элфик
2
Де Лат
8
Вествуд
20
Гарднер
10
Грилиш
44
МакКормак
26
Коджиа
10
Айю
3-2-2-1-2
88
Стойкович
13
Фокс
24
Перки
2
Личай
2
Кэш
28
Мансьенн
23
Касами
23
Лэнсбери
29
Карайол
23
Осборн
27
Веллиос
95
Голлини
31
Банн
31
Банн
95
Голлини
20
Гарднер
39
Жестеде
39
Жестеде
20
Гарднер
2
Кэш
3
Лам
3
Лам
2
Кэш
Лам
20
Перейра
20
Перейра
Лам
29
Карайол
12
Думитру
12
Думитру
29
Карайол
Остались в запасе
Астон Вилла
Ноттингем Форест
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
23
Жордан Амави
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
7
Лика
ЦП
7
Джордж Грант
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Астон Вилла - Ноттингем Форест
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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