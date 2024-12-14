Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ноттингем Форест - Астон Вилла
Ноттингем Форест - Астон Вилла: обзор матча 14 декабря 2024
Ноттингем Форест
14.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
87'
Н. Миленкович
90+3'
Э. Эланга
63'
Д. Дуран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Астон Вилла
Замена
В. Боли
️️️️
К. Хадсон-Одои
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Э. Эланга
Пас отдал
Э. Андерсон
90'
+3
90'
+1
Замена
Я. Матсен
️️️️
Л. Динь
90'
+1
Замена
Р. Баркли
️️️️
Б. Камара
ГОЛ! 1:1!
Н. Миленкович
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
87'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Н. Домингес
77'
74'
Замена
О. Уоткинс
️️️️
Д. Дуран
74'
Замена
А. Онана
️️️️
Ю. Тилеманс
70'
Желтая карточка
Д. Дуран
Замена
Ж. Силва
️️️️
Р. Йетс
68'
Замена
Морато
️️️️
Мурильо
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуран
Пас отдал
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К)
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-3-2-1-1
1
Мартинес
34
Карлос
5
Мингс
15
Конса
2
Кэш
8
Камара
12
Динь
7
МакГинн
18
Тилеманс
17
Роджерс
22
Дуран
5
Мурильо
5
Морато
5
Морато
5
Мурильо
7
Хадсон-Одои
30
Боли
30
Боли
7
Хадсон-Одои
22
Йетс
20
Силва
20
Силва
22
Йетс
8
Домингес
19
Эланга
19
Эланга
8
Домингес
12
Динь
22
Матсен
22
Матсен
12
Динь
18
Тилеманс
24
Онана
24
Онана
18
Тилеманс
8
Камара
6
Баркли
6
Баркли
8
Камара
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
465
463
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.44
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
- : -
02.12.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Астон Вилла
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
28 ноября
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
28 ноября
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Ипсвич Таун» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Радимов: «Батракова в «Астон Виллу» точно бы не взяли»
27 ноября
1
АПЛ: шансы «Ипсвича» и «Астон Виллы» на победу в матче 12-го тура
27 ноября
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
25 ноября
1
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
25 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+