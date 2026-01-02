3 января в рамках 18-го тура Серии А «Комо» на своем поле примет «Удинезе». Хозяева проводят один из лучших отрезков сезона и уверенно держатся в верхней части таблицы, тогда как гости идут в середине и продолжают набирать очки с переменным успехом. Матч имеет важное значение с точки зрения борьбы за еврокубковые позиции, поэтому ожидания от встречи достаточно высокие.
«Комо»
Команда подходит к игре после уверенной выездной победы над «Лечче» со счетом 3:0. Этот результат стал очередным подтверждением хорошей атакующей формы «Комо» – за последние пять матчей в чемпионате команда забила 10 мячей. Особенно стоит отметить выступления на своем поле: «Комо» не проигрывает дома уже 12 матчей подряд, что делает его крайне неудобным соперником. При этом оборона действует не безошибочно, в среднем пропуская чуть больше одного гола за игру, однако атакующий потенциал регулярно перекрывает эти проблемы.
«Удинезе»
«Удинезе» в прошлом туре сыграл вничью с «Лацио» и продолжил серию матчей с забитыми мячами – команда отличается уже в пяти турах подряд. Тем не менее общая форма гостей вызывает вопросы: в последних пяти матчах они пропустили 10 голов, а выездные встречи часто складываются тяжело. Несмотря на это, «Удинезе» традиционно неплохо играет против «Комо» и регулярно находит путь к воротам этого соперника, что добавляет интриги предстоящему поединку.
Факты о командах
«Комо»
- Не проигрывает в 12 последних домашних матчах
- В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает 10 голов за последние 5 матчей чемпионата
«Удинезе»
- Забивает в 5 последних матчах Серии А
- В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
Прогноз на матч «Комо» – «Удинезе»
Форма и домашняя статистика «Комо» выглядят убедительнее, особенно на фоне нестабильной обороны гостей. При этом «Удинезе» способен отличиться, так как регулярно забивает и успешно действует в очных встречах. Наиболее логичным выглядит сценарий с преимуществом хозяев и достаточно результативной игрой.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Комо» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85