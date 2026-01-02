Введите ваш ник на сайте
«Комо» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 3 января 2026 с коэффициентом 1.70

02 января 2026 9:27
Комо - Удинезе
03 янв. 2026, суббота 14:30 | Италия. Серия А, 18 тур
1.70
Победа «Комо»
3 января в рамках 18-го тура Серии А «Комо» на своем поле примет «Удинезе». Хозяева проводят один из лучших отрезков сезона и уверенно держатся в верхней части таблицы, тогда как гости идут в середине и продолжают набирать очки с переменным успехом. Матч имеет важное значение с точки зрения борьбы за еврокубковые позиции, поэтому ожидания от встречи достаточно высокие.

«Комо»

Команда подходит к игре после уверенной выездной победы над «Лечче» со счетом 3:0. Этот результат стал очередным подтверждением хорошей атакующей формы «Комо» – за последние пять матчей в чемпионате команда забила 10 мячей. Особенно стоит отметить выступления на своем поле: «Комо» не проигрывает дома уже 12 матчей подряд, что делает его крайне неудобным соперником. При этом оборона действует не безошибочно, в среднем пропуская чуть больше одного гола за игру, однако атакующий потенциал регулярно перекрывает эти проблемы.

«Удинезе»

«Удинезе» в прошлом туре сыграл вничью с «Лацио» и продолжил серию матчей с забитыми мячами – команда отличается уже в пяти турах подряд. Тем не менее общая форма гостей вызывает вопросы: в последних пяти матчах они пропустили 10 голов, а выездные встречи часто складываются тяжело. Несмотря на это, «Удинезе» традиционно неплохо играет против «Комо» и регулярно находит путь к воротам этого соперника, что добавляет интриги предстоящему поединку.

Факты о командах

«Комо»

  • Не проигрывает в 12 последних домашних матчах
  • В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает 10 голов за последние 5 матчей чемпионата

«Удинезе»

  • Забивает в 5 последних матчах Серии А
  • В среднем: 0.80 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
67% (2)
0% (0)
33% (1)
5
Забитых мячей
2
1.67
В среднем за матч
0.67
4:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:1
Италия. Серия А, 18 тур
Комо
1 : 0
03.01.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Комо
4 : 1
20.01.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
01.09.2024
Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Удинезе»

Форма и домашняя статистика «Комо» выглядят убедительнее, особенно на фоне нестабильной обороны гостей. При этом «Удинезе» способен отличиться, так как регулярно забивает и успешно действует в очных встречах. Наиболее логичным выглядит сценарий с преимуществом хозяев и достаточно результативной игрой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Комо» – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Комо»
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Удинезе Комо
