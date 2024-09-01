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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Комо
Удинезе - Комо: обзор матча 01 сентября 2024
Удинезе
01.09.2024, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Комо
43'
Бреннер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Комо
Желтая карточка
I. Bravo
90'
+9
90'
+5
Пенальти не реализован!
П. Кутроне
Желтая карточка
Д. Земура
90'
+1
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
К. Кабаселе
83'
83'
Замена
А. Габриеллони
️️️️
Г. Стрефецца
Замена
М. Пайеро
️️️️
З. Ловрич
79'
Замена
Ю. Эккеленкамп
️️️️
Бреннер
70'
Замена
I. Bravo
️️️️
Ф. Товен
70'
Замена
К. Дэвис
️️️️
Л. Лукка
70'
Желтая карточка
Я. Бийол
68'
63'
Замена
С. Роберто
️️️️
Л. Маццителли
63'
Замена
А. Фадера
️️️️
Л. Да Кунья
63'
Замена
Н. Пас
️️️️
А. Белотти
46'
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
А. Йовине
ГОЛ! 1:0!
Бреннер
Пас отдал
К. Эхизибуе
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Флориан Товен
(К)
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Комо
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
5
Максимо Перроне
ОП
36
Лука Маццителли
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
6
Алессио Йовине
(К)
ПВ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Комо
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
16
Янник Энгельхардт
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
10
Нико Пас
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
99
Алессандро Габриеллони
ЦФ
3-3-1-1-2
40
Окойе
27
Кабаселе
15
Бийол
17
Джаннетти
33
Земура
8
Карлстрем
3
Эхизибуе
4
Ловрич
10
Товен
20
Лукка
20
Бреннер
3-1-1-2-3
25
Рейна
13
Доссена
2
Кемпф
5
Морено
5
Перроне
36
Маццителли
6
Йовине
7
Стрефецца
11
Белотти
10
Кутроне
7
Да Кунья
27
Кабаселе
31
Кристенсен
31
Кристенсен
27
Кабаселе
4
Ловрич
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Ловрич
20
Бреннер
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
20
Бреннер
10
Товен
17
17
10
Товен
20
Лукка
9
Дэвис
9
Дэвис
20
Лукка
6
Йовине
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
6
Йовине
36
Маццителли
6
Роберто
6
Роберто
36
Маццителли
11
Белотти
10
Пас
10
Пас
11
Белотти
7
Да Кунья
39
Фадера
39
Фадера
7
Да Кунья
7
Стрефецца
99
Габриеллони
99
Габриеллони
7
Стрефецца
Остались в запасе
Удинезе
Комо
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
22
Damián Pizarro
ЦФ
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Марко Сала
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Удинезе - Комо
3
1
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
7
4
Офсайды
2
1
Количество передач
223
228
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
5
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.34
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Комо
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Алессандро Пронтера
Стадион:
Удинезе Арена
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