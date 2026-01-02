Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – «Валенсия»: прогноз и ставки на матч 3 января 2026 с коэффициентом 1.85

02 января 2026 9:15
Сельта - Валенсия
03 янв. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Сельты» с форой (0)
Сделать ставку

3 января в рамках 18 тура чемпионата Испании «Сельта» примет «Валенсию». Команды находятся в разных частях таблицы и решают разные задачи: хозяева борются за еврокубковые позиции, гости пока балансируют рядом с зоной вылета. При этом очные встречи между соперниками традиционно проходят в упорной борьбе, без явного доминирования одной из сторон.

«Сельта»

Команда подходит к матчу в хорошем игровом состоянии. «Сельта» не проигрывает в трех турах подряд и при этом не пропускает в этих матчах, что говорит о заметном прогрессе в обороне. В атаке команда также выглядит стабильно, забивая в большинстве последних встреч. Средние показатели результативности подтверждают сбалансированность игры, особенно на своем поле.

«Валенсия»

Гости переживают непростой отрезок. Побед в чемпионате нет уже четыре тура подряд, а оборона регулярно допускает ошибки. При этом «Валенсия» почти всегда находит моменты у чужих ворот и забивает уже в шести матчах Ла Лиги подряд. Однако нестабильность в защите мешает набирать очки, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Сельта»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Не пропускает в 3 турах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Валенсия»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 6 турах подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
33% (10)
20% (6)
47% (14)
41
Забитых мячей
45
1.37
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
4 : 1
03.01.2026
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
2 : 1
02.02.2025
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 1
23.08.2024
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
26.05.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
0 : 0
25.11.2023
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 2
14.05.2023
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
3 : 0
17.09.2022
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 0
21.05.2022
Сельта
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
1 : 2
05.12.2021
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
20.02.2021
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
2 : 1
19.09.2020
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
1 : 0
01.02.2020
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
1 : 0
24.08.2019
Валенсия
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 2
19.01.2019
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
1 : 1
26.09.2018
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
21.04.2018
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
09.12.2017
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3 : 2
06.04.2017
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
2 : 1
12.01.2017
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 4
03.01.2017
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
2 : 1
06.11.2016
Валенсия
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
0 : 2
20.03.2016
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
1 : 5
07.11.2015
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 1
17.05.2015
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 1
10.01.2015
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
17.05.2014
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
11.01.2014
Валенсия
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
0 : 1
09.02.2013
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
2 : 1
15.09.2012
Сельта
Показать все

Прогноз на матч «Сельта» – «Валенсия»

С учетом текущей формы «Сельта» выглядит более организованной командой, особенно в обороне. «Валенсия» способна забить, но вряд ли сумеет провести матч без ошибок у своих ворот. Вероятен осторожный сценарий с ограниченным числом голов, где хозяева будут ближе к победе за счет лучшего баланса между атакой и защитой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Сельты» с форой (0) – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

1.85
Победа «Сельты» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Валенсия Сельта
Другие прогнозы
15.01.2026
20:30
1.70
Италия. Серия А, 16 тур
Верона - Болонья
Двойной шанс «Верона» (1X)
15.01.2026
22:45
1.75
Италия. Серия А, 16 тур
Комо - Милан
Тотал меньше 2.5 голов
15.01.2026
23:00
1.64
Испания. Кубок, 1/8 финала
Расинг - Барселона
Победа «Барселоны» с форой (-1.5)
16.01.2026
17:45
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Халидж - Аль-Охдуд
Победа «Халиджа»
16.01.2026
22:30
1.90
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер - Айнтрахт
Победа «Айнтрахта» с форой (0)
16.01.2026
23:00
1.73
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол - Жирона
Тотал меньше 2.5 голов
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 