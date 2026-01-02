3 января в рамках 18 тура чемпионата Испании «Сельта» примет «Валенсию». Команды находятся в разных частях таблицы и решают разные задачи: хозяева борются за еврокубковые позиции, гости пока балансируют рядом с зоной вылета. При этом очные встречи между соперниками традиционно проходят в упорной борьбе, без явного доминирования одной из сторон.

«Сельта»

Команда подходит к матчу в хорошем игровом состоянии. «Сельта» не проигрывает в трех турах подряд и при этом не пропускает в этих матчах, что говорит о заметном прогрессе в обороне. В атаке команда также выглядит стабильно, забивая в большинстве последних встреч. Средние показатели результативности подтверждают сбалансированность игры, особенно на своем поле.

«Валенсия»

Гости переживают непростой отрезок. Побед в чемпионате нет уже четыре тура подряд, а оборона регулярно допускает ошибки. При этом «Валенсия» почти всегда находит моменты у чужих ворот и забивает уже в шести матчах Ла Лиги подряд. Однако нестабильность в защите мешает набирать очки, особенно в выездных встречах.

Факты о командах

«Сельта»

Не проигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Не пропускает в 3 турах подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 матчей)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Валенсия»

Не выигрывает в 4 последних матчах чемпионата

Забивает в 6 турах подряд

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 матчей)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Сельта» – «Валенсия»

С учетом текущей формы «Сельта» выглядит более организованной командой, особенно в обороне. «Валенсия» способна забить, но вряд ли сумеет провести матч без ошибок у своих ворот. Вероятен осторожный сценарий с ограниченным числом голов, где хозяева будут ближе к победе за счет лучшего баланса между атакой и защитой.

Рекомендованные ставки: