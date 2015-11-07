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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 07 ноября 2015
Сельта
07.11.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 5
Завершен
Валенсия
24'
А. Фернандес
13'
П. Алькасер
45'
Д. Парехо
46'
П. Алькасер
64'
Д. Парехо
79'
Ш. Мустафи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
Замена
Д. Дразич
️️️️
Ф. Орельяна
83'
81'
Замена
Данило
️️️️
Д. Парехо
79'
ГОЛ! 1:5!
Ш. Мустафи
Пас отдал
Д. Парехо
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
74'
Желтая карточка
А. Фернандес
73'
68'
Замена
П. Пьятти
️️️️
П. Алькасер
Замена
Н. Радойя
️️️️
Д. Васс
67'
64'
ГОЛ! 1:4!
Д. Парехо
Пас отдал
П. Алькасер
52'
Замена
С. Мина
️️️️
З. Баккали
50'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
46'
ГОЛ! 1:3!
П. Алькасер
45'
ГОЛ! 1:2!
Д. Парехо
37'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
27'
Желтая карточка
Х. Фуэго
ГОЛ! 1:1!
А. Фернандес
Пас отдал
Д. Васс
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
21
Гомес
3
Фонтас
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
14
Орельяна
3
Нолито
10
Аспас
3-2-3-1-1
1
Хауме
2
Канселу
21
Рубен Везо
13
Мустафи
19
Барраган
14
Гайя
10
Парехо
18
Фуэго
20
Гомеш
11
Баккали
9
Алькасер
10
Васс
22
Радойя
22
Радойя
10
Васс
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
14
Орельяна
71
Дразич
71
Дразич
14
Орельяна
10
Парехо
15
Данило
15
Данило
10
Парехо
9
Алькасер
10
Пьятти
10
Пьятти
9
Алькасер
11
Баккали
77
Мина
77
Мина
11
Баккали
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
10
Тео Бонгонда
ПВ
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Сельта - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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