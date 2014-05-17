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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 17 мая 2014
Валенсия
17.05.2014, суббота, 23:59
Испания. Примера, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
41'
С. Фегули
55'
П. Пьятти
5'
И. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
Замена
В. Араужо
️️️️
С. Фегули
90'
Замена
А. Барраган
️️️️
Жонас
84'
80'
Желтая карточка
Нолито
76'
Замена
Д. Костас
️️️️
И. Лопес
Замена
П. Алькасер
️️️️
Э. Варгас
66'
60'
Замена
М. Бермехо
️️️️
С. Мина
57'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Лопес
55'
Желтая карточка
А. Лопес
ГОЛ! 2:1!
П. Пьятти
Пас отдал
С. Фегули
55'
ГОЛ! 1:1!
С. Фегули
Пас отдал
П. Пьятти
41'
34'
Желтая карточка
Й. Ортенече
Желтая карточка
Ж. Перейра
32'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Лопес
Пас отдал
Х. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Мичел
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Жонас
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
17
Хонни Кастро
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Борха Оубинья
ОП
8
Леви Мадинда
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
1
Антонио Сивера
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
27
Перейра
14
Сендерос
8
Фегули
21
Мичел
10
Парехо
10
Пьятти
11
Варгас
17
Жонас
4-1-2-1-2
1
Альварес
18
Ортенече
12
Лопес
3
Фонтас
17
Кастро
4
Оубинья
8
Мадинда
14
Лопес
14
Орельяна
77
Мина
3
Нолито
17
Жонас
19
Барраган
19
Барраган
17
Жонас
8
Фегули
30
Араужо
30
Араужо
8
Фегули
11
Варгас
9
Алькасер
9
Алькасер
11
Варгас
12
Лопес
4
Костас
4
Костас
12
Лопес
14
Лопес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
14
Лопес
77
Мина
9
Бермехо
9
Бермехо
77
Мина
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
1
Антонио Сивера
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
13
Йоель Родригес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
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