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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 19 сентября 2020
Сельта
19.09.2020, суббота, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
13'
Я. Аспас
57'
Я. Аспас
46'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
Желтая карточка
И. Вильяр
90'
+8
Желтая карточка
О. Йокушлу
90'
+1
84'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Ю. Муса
Замена
Н. Араужо
️️️️
Р. Тапиа
80'
Замена
Г. Вейга
️️️️
Д. Мурильо
80'
74'
Замена
Т. Корреа
️️️️
В. Эскердо
Замена
Б. Мендес
️️️️
Э. Мор
72'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Ф. Бельтран
67'
Замена
М. Баэса
️️️️
Д. Суарес
67'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
57'
55'
Желтая карточка
В. Эскердо
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
46'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
46'
Замена
Джейсон
️️️️
Л. Кан Ин
Желтая карточка
Р. Тапиа
25'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
Нолито
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
4
Денис Суарес
АП
7
Эмре Мор
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Сельта
17
Давид Юнка
ЛЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
31
Рауль Бланко
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Вильяр
15
Оласа
4
Айду
24
Мурильо
22
Мальо
13
Тапиа
8
Бельтран
4
Суарес
7
Мор
10
Аспас
3
Нолито
3-3-3-1
1
Хауме
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Васс
22
Эскердо
19
Кондогбиа
80
Муса
7
Кан Ин
11
Гедеш
9
Гомес
24
Мурильо
10
Вейга
10
Вейга
24
Мурильо
4
Суарес
8
Баэса
8
Баэса
4
Суарес
7
Мор
10
Мендес
10
Мендес
7
Мор
13
Тапиа
14
Араужо
14
Араужо
13
Тапиа
8
Бельтран
5
Йокушлу
5
Йокушлу
8
Бельтран
22
Эскердо
14
Корреа
14
Корреа
22
Эскердо
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
7
Кан Ин
23
Джейсон
23
Джейсон
7
Кан Ин
80
Муса
19
Собрино
19
Собрино
80
Муса
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
31
Рауль Бланко
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
22
Уго Гильямон
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
31
Рауль Бланко
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
17
Давид Юнка
ЛЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Сельта - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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