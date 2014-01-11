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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 11 января 2014
Сельта
11.01.2014, суббота, 21:00
Испания. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
50'
Шарлес
78'
Шарлес
23'
Д. Парехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
80'
ГОЛ! 2:1!
Шарлес
Пас отдал
М. Крон-Дели
78'
77'
Замена
Х. Бернат
️️️️
Р. Кошта
Замена
Нолито
️️️️
А. Фернандес
72'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Лопес
71'
64'
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Д. Парехо
57'
Желтая карточка
Ж. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Шарлес
Пас отдал
Рафинья
50'
45'
Желтая карточка
А. Гуардадо
39'
Замена
В. Руис
️️️️
Ж. Матье
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Парехо
Пас отдал
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
12
Рафинья
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Родригес
17
Кастро
22
Кабрал
3
Фонтас
22
Мальо
4
Оубинья
17
Фернандес
14
Лопес
12
Рафинья
14
Орельяна
19
Шарлес
3-1-3-2-1
25
Алвес
27
Перейра
22
Матье
20
Кошта
8
Фегули
21
Ромеу
10
Парехо
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Пьятти
17
Жонас
14
Лопес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
14
Лопес
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
17
Фернандес
3
Нолито
3
Нолито
17
Фернандес
20
Кошта
24
Бернат
24
Бернат
20
Кошта
22
Матье
4
Руис
4
Руис
22
Матье
10
Парехо
18
Фуэго
18
Фуэго
10
Парехо
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
9
Элдер Поштига
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
9
Элдер Поштига
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Сельта - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Балаидос
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