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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 25 ноября 2023
Валенсия
25.11.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Сельта
Желтая карточка
У. Гильямон
90'
+2
Желтая карточка
Пепелу
87'
85'
Замена
К. Дотор
️️️️
Я. Аспас
85'
Замена
В. Сведберг
️️️️
О. Мингеса
Замена
У. Гильямон
️️️️
Ф. Перес
84'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
У. Дуро
84'
79'
Желтая карточка
У. Нуньес
Желтая карточка
С. Амалла
77'
71'
Желтая карточка
Ф. Серви
68'
Замена
А. Дувикас
️️️️
Й. Ларсен
67'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Ж. Бамба
67'
Замена
К. Перес
️️️️
К. Васкес
Замена
С. Амалла
️️️️
С. Каньос
64'
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
Х. Луис Гайя
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
17
Лука де ла Торре
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Карлос Дотор
ЦП
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
4-2-2-2
25
Мамардашвили
14
Гайя
3
Москера
3
Паулиста
14
Корреа
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
7
Каньос
9
Дуро
16
Лопес
3-2-2-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
14
Нуньес
30
Мингеса
20
Васкес
23
Санчес
17
де ла Торре
8
Бельтран
19
Бамба
22
Ларсен
10
Аспас
14
Гайя
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
14
Гайя
21
Перес
22
Гильямон
22
Гильямон
21
Перес
7
Каньос
21
Амалла
21
Амалла
7
Каньос
9
Дуро
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Дуро
10
Аспас
8
Дотор
8
Дотор
10
Аспас
30
Мингеса
19
Сведберг
19
Сведберг
30
Мингеса
20
Васкес
23
Перес
23
Перес
20
Васкес
22
Ларсен
9
Дувикас
9
Дувикас
22
Ларсен
19
Бамба
10
Серви
10
Серви
19
Бамба
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
25
Иван Вильяр
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Уго Сотело
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Валенсия - Сельта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
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