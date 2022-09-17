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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 17 сентября 2022
Валенсия
17.09.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
37'
С. Кастильехо
82'
М. Андре
90+3'
А. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Сельта
ГОЛ! 3:0!
А. Алмейда
Пас отдал
У. Гильямон
90'
+3
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Луис Гайя
84'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Э. Джемерт
84'
83'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Й. Ларсен
ГОЛ! 2:0!
М. Андре
82'
78'
Желтая карточка
Г. Вейга
Замена
М. Андре
️️️️
С. Кастильехо
71'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Э. Кавани
71'
Желтая карточка
С. Кастильехо
69'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
И. Мориба
67'
60'
Красная карточка
Ф. Серви
57'
Замена
Г. Вейга
️️️️
О. Родригес
57'
Замена
К. Перес
️️️️
Ф. Бельтран
Желтая карточка
С. Лино
55'
52'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
ГОЛ! 1:0!
С. Кастильехо
37'
Желтая карточка
У. Гильямон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Джемерт
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
8
Алмейда
6
Мориба
16
Лино
70
Кастильехо
10
Кавани
4-1-1-1-3
1
Маркесин
22
Мальо
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
13
Тапиа
8
Бельтран
14
Родригес
22
Ларсен
10
Аспас
10
Серви
6
Мориба
6
Гонсалес
6
Гонсалес
6
Мориба
14
Гайя
3
Латорре
3
Латорре
14
Гайя
5
Джемерт
3
Паулиста
3
Паулиста
5
Джемерт
10
Кавани
19
Клюйверт
19
Клюйверт
10
Кавани
70
Кастильехо
10
Андре
10
Андре
70
Кастильехо
22
Ларсен
17
де ла Торре
17
де ла Торре
22
Ларсен
14
Родригес
10
Вейга
10
Вейга
14
Родригес
8
Бельтран
23
Перес
23
Перес
8
Бельтран
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
9
Уго Дуро
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Валенсия - Сельта
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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