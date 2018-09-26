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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 26 сентября 2018
Валенсия
26.09.2018, среда, 23:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
25'
М. Батшуайи
82'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
82'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Юнка
75'
Желтая карточка
Ф. Бельтран
Желтая карточка
М. Батшуайи
56'
48'
Желтая карточка
У. Мальо
45'
Желтая карточка
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Г. Гедеш
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Нето
14
Гайя
24
Мурильо
24
Гарай
12
Пиччини
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
19
Родриго
44
Батшуайи
3-2-3-2
1
Альварес
14
Ронкалья
14
Араужо
22
Кабрал
22
Мальо
17
Юнка
8
Бельтран
68
Лоботка
5
Йокушлу
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Мохамед
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
77
Пионе Систо
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Антонио Мохамед
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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