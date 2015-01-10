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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 10 января 2015
Сельта
10.01.2015, суббота, 22:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
61'
Ф. Орельяна
43'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
90'
+2
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Родриго
Желтая карточка
П. Эрнандес
84'
80'
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Д. Парехо
Замена
Б. Фернандес
️️️️
А. Фернандес
79'
71'
Желтая карточка
А. Барраган
67'
Желтая карточка
Д. Парехо
64'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
А. Негредо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Орельяна
Пас отдал
Шарлес
61'
Замена
Нолито
️️️️
У. Мальо
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
А. Негредо
Желтая карточка
Х. Кастро
41'
35'
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
Шарлес
29'
Пенальти не реализован!
Ф. Орельяна
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
28
Борха Фернандес
ЦП
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
3-2-3-1-1
1
Альварес
3
Фонтас
21
Гомес
22
Радойя
17
Кастро
22
Мальо
7
Крон-Дели
17
Фернандес
19
Эрнандес
14
Орельяна
19
Шарлес
4-3-3
25
Алвес
19
Барраган
30
Отаменди
13
Мустафи
6
Орбан
20
Гомеш
10
Парехо
33
Перес
19
Родриго
9
Алькасер
21
Негредо
17
Фернандес
28
Фернандес
28
Фернандес
17
Фернандес
22
Мальо
3
Нолито
3
Нолито
22
Мальо
19
Родриго
20
Канселу
20
Канселу
19
Родриго
21
Негредо
7
Де Пауль
7
Де Пауль
21
Негредо
10
Парехо
18
Фуэго
18
Фуэго
10
Парехо
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Сельта - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Балаидос
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