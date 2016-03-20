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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 20 марта 2016
Валенсия
20.03.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
80'
Д. Гуидетти
84'
У. Мальо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
89'
Замена
Т. Бонгонда
️️️️
Нолито
84'
ГОЛ! 0:2!
У. Мальо
Пас отдал
К. Планас
83'
Замена
К. Планас
️️️️
Д. Гуидетти
80'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
Ф. Орельяна
Замена
А. Негредо
️️️️
П. Алькасер
79'
Желтая карточка
П. Алькасер
74'
71'
Замена
П. Шейх
️️️️
К. Бове
Замена
С. Фегули
️️️️
Родриго
71'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Г. Сикейра
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
4-1-2-3
13
Райан
6
Сикейра
13
Мустафи
21
Рубен Везо
5
Абденнур
15
Данило
20
Гомеш
18
Фуэго
9
Алькасер
19
Родриго
77
Мина
4-1-1-1-3
1
Альварес
22
Мальо
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
21
Диас
10
Васс
14
Орельяна
12
Бове
3
Нолито
11
Гуидетти
19
Родриго
8
Фегули
8
Фегули
19
Родриго
6
Сикейра
14
Гайя
14
Гайя
6
Сикейра
9
Алькасер
21
Негредо
21
Негредо
9
Алькасер
3
Нолито
10
Бонгонда
10
Бонгонда
3
Нолито
11
Гуидетти
21
Планас
21
Планас
11
Гуидетти
12
Бове
24
Шейх
24
Шейх
12
Бове
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Гари Невилл
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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