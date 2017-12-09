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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 09 декабря 2017
Валенсия
09.12.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
28'
С. Дзадза
81'
Д. Парехо (П)
46'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
86'
Желтая карточка
Д. Васс
85'
Желтая карточка
Я. Аспас
81'
Желтая карточка
У. Мальо
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Парехо
81'
70'
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
60'
Желтая карточка
С. Дзадза
58'
46'
ГОЛ! 1:1!
Я. Аспас
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Д. Парехо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
21
Рубен Везо
33
Монтойя
19
Кондогбиа
18
Солер
10
Парехо
8
Перейра
19
Родриго
11
Дзадза
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
3
Фонтас
22
Кабрал
17
Кастро
19
Эрнандес
68
Лоботка
77
Систо
10
Васс
9
Гомес
10
Аспас
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
33
Начо Жиль
ЦФ
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Валенсия - Сельта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
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