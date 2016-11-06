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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 06 ноября 2016
Сельта
06.11.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
43'
Ф. Ронкалья
77'
Д. Гуидетти
32'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
Замена
К. Планас
️️️️
П. Систо
90'
+2
Желтая карточка
Р. Бланко
89'
Желтая карточка
А. Фонтас
86'
Замена
П. Шейх
️️️️
Д. Гуидетти
85'
80'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Ф. Картабия
80'
Замена
С. Мина
️️️️
А. Медран
ГОЛ! 2:1!
Д. Гуидетти
Пас отдал
М. Диас
77'
Желтая карточка
Я. Аспас
76'
Замена
М. Диас
️️️️
Н. Радойя
70'
59'
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ронкалья
Пас отдал
Д. Костас
43'
Желтая карточка
Х. Кастро
32'
Желтая карточка
Д. Костас
32'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Гуидетти
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-4-2
36
Бланко
17
Кастро
4
Костас
3
Фонтас
14
Ронкалья
10
Васс
77
Систо
19
Эрнандес
22
Радойя
11
Гуидетти
10
Аспас
3-2-1-3-1
25
Алвес
4
Суарес
24
Гарай
5
Мангала
33
Монтойя
2
Канселу
10
Медран
10
Картабия
10
Парехо
17
Нани
19
Родриго
77
Систо
21
Планас
21
Планас
77
Систо
22
Радойя
21
Диас
21
Диас
22
Радойя
11
Гуидетти
24
Шейх
24
Шейх
11
Гуидетти
10
Медран
77
Мина
77
Мина
10
Медран
10
Картабия
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Картабия
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Альваро Лемос
ПЗ
1
Серхио Альварес
ВР
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Альваро Лемос
ПЗ
1
Серхио Альварес
ВР
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Сельта - Валенсия
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Балаидос
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