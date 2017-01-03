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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 03 января 2017
Валенсия
03.01.2017, вторник, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Сельта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Валенсия - Сельта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
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