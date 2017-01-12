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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 12 января 2017
Сельта
12.01.2017, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Валенсия
61'
Д. Росси
90'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сельта - Валенсия
ГОЛ! 2:0!
П. Систо
90'
Замена
Д. Васс
️️️️
П. Эрнандес
81'
Замена
П. Шейх
️️️️
А. Лемос
78'
65'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Р. Мир
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Росси
63'
Замена
М. Диас
️️️️
Н. Радойя
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Росси
61'
60'
Желтая карточка
Э. Мангала
45'
Замена
Д. Парехо
️️️️
К. Солер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
18
Альваро Лемос
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Неманья Радойя
ЛП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Хосеп Сене
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Альварес
18
Лемос
21
Гомес
22
Кабрал
17
Кастро
14
Ронкалья
22
Радойя
77
Систо
19
Эрнандес
10
Сене
25
Росси
2-2-2-1
1
Хауме
2
Канселу
5
Мангала
10
Медран
18
Солер
10
Картабия
11
Баккали
17
Мир
19
Эрнандес
10
Васс
10
Васс
19
Эрнандес
25
Росси
21
Диас
21
Диас
25
Росси
18
Лемос
24
Шейх
24
Шейх
18
Лемос
17
Мир
14
Гайя
14
Гайя
17
Мир
18
Солер
10
Парехо
10
Парехо
18
Солер
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сельта - Валенсия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
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Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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