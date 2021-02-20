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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 20 февраля 2021
Валенсия
20.02.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сельта
90+4'
М. Вальехо
90+8'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Т. Корреа
90'
+8
Замена
Ферру
️️️️
Л. Кан Ин
90'
+6
ГОЛ! 1:0!
М. Вальехо
Пас отдал
Л. Кан Ин
90'
+4
90'
+1
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Нолито
81'
Замена
Д. Айду
️️️️
А. Солари
Замена
М. Вальехо
️️️️
У. Рачич
81'
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Санчес
71'
66'
Замена
И. Вильяр
️️️️
Ф. Феррейра
64'
Красная карточка
Р. Бланко
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
62'
Желтая карточка
Л. Кан Ин
56'
53'
Желтая карточка
Р. Тапиа
31'
Желтая карточка
С. Мина
14'
Желтая карточка
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
4
Денис Суарес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
3-2-2-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
14
Корреа
10
Рачич
22
Гильямон
10
Васс
7
Солер
11
Санчес
7
Кан Ин
9
Гомес
4-1-2-3
36
Бланко
22
Мальо
14
Араужо
24
Мурильо
24
Мартин
13
Тапиа
23
Солари
4
Суарес
77
Мина
3
Нолито
14
Феррейра
10
Рачич
21
Вальехо
21
Вальехо
10
Рачич
7
Кан Ин
4
Ферру
4
Ферру
7
Кан Ин
11
Санчес
9
Гамейро
9
Гамейро
11
Санчес
14
Феррейра
25
Вильяр
25
Вильяр
14
Феррейра
23
Солари
4
Айду
4
Айду
23
Солари
3
Нолито
8
Бельтран
8
Бельтран
3
Нолито
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
28
Кристиан Олива
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
80
Юнус Муса
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Джейсон
ПВ
28
Кристиан Олива
ОП
13
Кристиан Риверо
ВР
80
Юнус Муса
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Альфон Гонсалес
ЛВ
20
Кевин Васкес
ПЗ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Валенсия - Сельта
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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