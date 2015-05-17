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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сельта
Валенсия - Сельта: обзор матча 17 мая 2015
Валенсия
17.05.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сельта
71'
Н. Отаменди
8'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сельта
90'
+4
Желтая карточка
У. Мальо
87'
Желтая карточка
Б. Фернандес
86'
Замена
Шарлес
️️️️
Х. Ларривей
81'
Замена
С. Гомес
️️️️
А. Лопес
78'
Желтая карточка
М. Крон-Дели
ГОЛ! 1:1!
Н. Отаменди
71'
Замена
А. Негредо
️️️️
Ш. Мустафи
70'
66'
Замена
Б. Фернандес
️️️️
П. Эрнандес
62'
Желтая карточка
Нолито
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
П. Пьятти
58'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
38'
Замена
Э. Перес
️️️️
А. Гомеш
34'
27'
Желтая карточка
Г. Кабрал
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Нолито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
14
Алекс Лопес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
19
Барраган
8
Фегули
20
Гомеш
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
9
Алькасер
4-3-1-2
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
3
Фонтас
17
Кастро
19
Эрнандес
7
Крон-Дели
14
Лопес
14
Орельяна
3
Нолито
11
Ларривей
10
Пьятти
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Пьятти
20
Гомеш
33
Перес
33
Перес
20
Гомеш
13
Мустафи
21
Негредо
21
Негредо
13
Мустафи
14
Лопес
21
Гомес
21
Гомес
14
Лопес
19
Эрнандес
28
Фернандес
28
Фернандес
19
Эрнандес
11
Ларривей
19
Шарлес
19
Шарлес
11
Ларривей
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Валенсия - Сельта
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
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