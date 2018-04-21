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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Валенсия
Сельта - Валенсия: обзор матча 21 апреля 2018
Сельта
21.04.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
63'
М. Гомес
59'
С. Мина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Валенсия
90'
Желтая карточка
Э. Гарай
ГОЛ! 1:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Васс
63'
62'
Желтая карточка
Р. Везо
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Мина
Пас отдал
Г. Гедеш
Желтая карточка
С. Гомес
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
33
Нето
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
4-4-1-1
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
14
Ронкалья
10
Васс
77
Систо
19
Санчес
68
Лоботка
10
Мендес
9
Гомес
4-2-2-2
33
Нето
24
Гарай
3
Паулиста
21
Рубен Везо
3
Латорре
18
Солер
19
Кондогбиа
8
Перейра
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
Остались в запасе
Сельта
Валенсия
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Сельта - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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